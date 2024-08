Ciné-tourisme : films et séries télévisées comme outils de promotion du tourisme vietnamien

Ces nominations s'inscrivent dans le cadre des cinq nominations obtenues par la série de la BBC pour les Emmy Awards 2024.

L'épisode 6, intitulé "Extrêmes" et diffusé le 26 novembre 2023, présente des scènes à couper le souffle tournées dans la grotte de Son Doong, située dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, province de Quang Binh au Centre. Les nominations concernent les catégories "Cinématographie exceptionnelle pour un programme de non-fiction" et "Meilleure composition musicale pour une série ou un programme spécial documentaire".

L'équipe de la BBC a consacré plus de trois semaines, début 2022, à capturer l'essence des grottes de Son Doong, En, Va et Nuoc Nut.

Nguyên Ngoc Quy, directeur du Service provincial du tourisme de Quang Binh, a souligné la collaboration fructueuse entre les autorités locales, le conseil de gestion du Parc national de Phong Nha - Ke Bang et l'équipe de tournage, facilitant ainsi la réalisation du projet.

La BBC est un grand diffuseur avec des audiences dans le monde entier, donc le choix de la grotte de Son Doong comme lieu de tournage est déjà un succès pour le Vietnam. La diffusion de l'épisode et d'éventuelles récompenses amplifieront la renommée internationale de ce site exceptionnel, a-t-il noté.

Oxalis, l'unique entreprise autorisée à organiser des expéditions à Son Doong, a apporté son soutien à l'équipe de la BBC durant le tournage. Un représentant de l'entreprise estime que la mise en lumière de Son Doong et des grottes environnantes dans la série Planet Earth III devrait attirer un afflux de visiteurs, notamment internationaux, vers la province de Quang Binh.

Cette exposition médiatique n'est pas une première pour la plus vaste grotte du monde, qui a déjà fait l'objet de plusieurs séries télévisées ou des films internationaux.

En 2016, un documentaire sur Son Doong a été présenté dans l'émission "Good Morning America" sur la chaîne américaine ABC. Par la suite, la grotte a figuré dans diverses productions, dont le clip "Alone, Pt. II" du DJ Alan Walker, le projet "Son Doong Cave in 360degrees" de National Geographic, et le documentaire A Crack in the Mountain.

Le cinéma pour promouvoir les destinations touristiques

Le réalisateur Vo Thanh Hoa, cité par le quotidien Lao Dông (Travail), souligne l'efficacité incomparable du cinéma pour promouvoir les destinations touristiques. Contrairement aux simples vidéos de voyage, les films intègrent des narratifs et des émotions, offrant ainsi une expérience plus immersive.

Plusieurs productions cinématographiques vietnamiennes ont également contribué à la promotion touristique dans de diverses régions. À titre d'exemple, Je vois des fleurs jaunes sur l'herbe verte (Tôi thây hoa vàng trên co xanh) a mis en lumière la beauté de la province centrale de Phu Yên. De même, Têt o làng Dia Nguc (Têt au village de l'Enfer) et Ke an hôn (Le Mangeur d'âmes) ont attiré l'attention sur le village reculé de Sao Ha, dans le district de Dông Van, province de Hà Giang.

Des productions internationales telles que The Creator (2023), Kong : Skull Island (2017), Life (2017) et Pan (2015) ont choisi la baie de Ha Long comme décor, montrant l'attrait des paysages vietnamiens auprès des cinéastes étrangers.

Néanmoins, le Vietnam et des localités doivent améliorer leur attraction pour séduire davantage de productions cinématographiques. Fin 2023, l'Indice d'attraction de la production (PAI) a été lancé pour la première fois au Vietnam au service du développement du cinéma, avec Phu Yên en tête de classement.

Certaines localités, notamment la province de Khanh Hoà et Hô Chi Minh-Ville, investissent dans la création d'infrastructures de tournage professionnelles, une initiative prometteuse pour le développement des secteurs du cinéma et du tourisme.

