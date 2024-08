Aventure dans les entrailles de Son Doong, la plus grande grotte du monde

>> Royaume-Uni : sortie d’un film documentaire sur la grotte vietnamienne Son Doong

>> L'excursion d'exploration de la grotte Son Doong en 2024 est entièrement réservée

>> La grotte Son Doong parmi les sept plus belles attractions souterraines du monde

Photo : CNN/CVN

"J’ai dormi dans la plus grande grotte du monde, découverte par accident en 1990 et si grande qu’elle possède sa propre jungle, sa rivière et son météo... et pourrait abriter un gratte-ciel de 60 étages", s’est-elle enthousiasmée, ajoutant qu’"explorer l’intérieur donne l’impression de se promener au cœur de la Terre".

La grotte a été reconnue comme la plus grande du monde par les autorités vietnamiennes et le Guinness World Records, qui a déclaré en 2012 qu’elle mesurait 200 m de haut, 150 m de large et "au moins" 6,5 km de long.

Cette merveille souterraine est restée fermée pendant des millions d’années avant d’être découverte par accident en 1990 par un homme du coin du nom de Hô Khanh. Le villageois était à la recherche d’une plante coûteuse connue sous le nom de bois d’agar et est tombé sur l’entrée d’une cavité d’où s’échappait de la brume et un fort courant d’air et du son d'une rivière rugissante à l’intérieur.

Un site intéressant à découvrir

Près de deux décennies plus tard, son emplacement a été partagé avec des experts en spéléologie et les premières visites pilotes ont eu lieu en 2013, suivies du lancement officiel de l’expédition à Son Doong un an plus tard.

L’expédition vers Son Doong est aussi exclusive que difficile. Seuls 1.000 visiteurs annuels sont autorisés, en groupes de 10, donc le trek de six jours se vend rapidement auprès du seul voyagiste agréé, Oxalis Adventures.

"À présent, je la connais bien après les deux jours de marche pour y arriver, avec escalade de rochers, escalades à la corde et échelles. Tout a commencé avec un minibus nous déposant à 09h00 du matin au sommet d’une vallée, puis une descente dans la jungle."

En arrivant à la grotte de Hang En, Laura Sharman est impressionnée par son échelle, connue comme la troisième plus grande grotte du monde. Comme Son Doong, Hang En offre un décor unique et remarquable et doit son nom aux martinets qui nichent dans ses chambres colossales.

"Alors que le soleil se couche à l’horizon, je plante ma tente sur le sable. Mes compagnons de camp sont occupés à installer leurs lits pour la nuit. Laissant ma porte ouverte, je m’allonge sur mon sac de couchage et regarde la magnificence de notre environnement", a-t-elle raconté.

"C’est le camping le plus surréaliste que j’aie jamais rencontré. En regardant hors de ma tente, je respire profondément tandis que le soleil projette une lueur enchanteresse dans toute la chambre de la grotte", a partagé Laura Sharman.

"Les échos lointains de l’eau qui coule me procurent une berceuse apaisante tandis que je m’accroupis pour la nuit, enveloppé par les énormes murs de calcaire qui m’entourent", a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

En arrivant à la grotte de Hang En, Laura Sharman est impressionnée par son échelle, connue comme la troisième plus grande grotte du monde. Hang En offre un décor unique et remarquable et doit son nom aux martinets qui nichent dans ses vastes chambres.

"Nous avons le temps de nous baigner rapidement dans la rivière pendant que nos porteurs installent la cuisine et que les chefs préparent plusieurs plats pour le dîner. Nous faisons ensuite le plein d’énergie pour le lendemain, qui consiste à parcourir la grotte, à patauger dans les rivières et à gravir des pentes raides".

"Après beaucoup d’escalade et de grimpe, nous arrivons au prochain camping - cette fois dans la caverne épique de Son Doong. C’est le moment que nous attendions tous et nous avons l’impression d’entrer dans un autre monde", a-t-elle fait savoir.

La caverne rocheuse est si haute qu’elle laisse ses visiteurs sans voix - en particulier lorsqu’ils étirent leur cou pour la regarder. La lumière traverse la porte de la chambre, mettant en valeur le feuillage vert vif au-delà.

"Je réalise comment Son Doong est resté caché aussi longtemps alors que nous atteignons l’ouverture et descendons 80 m (262 pieds) sous terre, à l’aide de cordes. La grotte troglodyte est si haute qu’elle laisse sans voix. La lumière traverse la porte de la chambre, mettant en valeur le feuillage vert vif au-delà."

"Le lendemain, nous escaladons les parois abruptes de la grotte et nous faufilons à travers de petites ouvertures pour atteindre la forêt à l’intérieur. L’air calme et froid est d’une pureté sans pareille et les faibles lueurs de lumière sont chéries dans l’obscurité, que nous partageons avec les chauves-souris, les araignées, les poissons et les scorpions", a-t-elle dit.

"En sortant de la grotte, je regarde le soleil plonger à nouveau sous l’horizon et cette fois, il est en pleine vue. Après plusieurs jours sous terre, c’est un moment magnifique - mais je l’échangerais contre une autre nuit d’obscurité si cela signifiait retourner à Son Doong", a affirmé Laura Sharman.

Son expédition à Son Doong n’est pas seulement un accomplissement personnel, mais un témoignage de l’attrait durable des merveilles naturelles de la Terre. Son récit détaillé nous rappelle les vastes espaces inexplorés qui existent encore sur notre planète et l’attrait continu du Vietnam en tant que destination de choix pour les aventuriers et amoureux de la nature.

VNA/CVN