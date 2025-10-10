Une stratégie ambitieuse pour faire de Tây Ninh un pôle économique régional

Le premier Congrès de l’organisation du Parti de la province de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030 s’est clôturé le 10 octobre, après trois jours de travail sérieux, concentré et démocratique, sous le mot d’ordre : "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement".

Photo: VNA/CVN

Le congrès a annoncé la décision du Bureau politique concernant la composition du Comité exécutif du Parti provincial de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030, qui comprend 67 membres. Nguyên Van Quyêt, secrétaire du Comité du Parti provincial pour le mandat 2020-2025, a été reconduit dans ses fonctions pour la nouvelle période.

Dans son allocution, Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique et permanent du sous-comité chargé des documents du XIVe Congrès national du Parti, a salué les progrès remarquables de Tây Ninh au cours du mandat précédent. Il a souligné que la province avait atteint la majorité de ses objectifs, notamment une croissance moyenne du produit intérieur brut régional (PIBR) de 6,73% par an, illustrant la vitalité économique et l’autonomie budgétaire croissante de la province.

Nguyên Van Nên a exprimé son espoir que Tây Ninh, en tirant parti de sa position géographique stratégique, devienne un modèle de développement dynamique et innovant au sein de la région économique clé du Sud. Il a également insisté sur la nécessité, après la fusion avec Long An, d’ajuster la planification et de renouveler la réflexion en matière de développement, considérant cette évolution comme une opportunité stratégique pour créer des centres industriels, commerciaux, touristiques et agricoles de haute technologie, favorisant une meilleure connectivité régionale.

Pour sa part, Nguyên Van Quyêt a présenté les orientations majeures du mandat 2025-2030. L’objectif global est de construire une économie dynamique et durable, positionnant Tây Ninh comme un pôle stratégique entre le Sud-Est et le delta du Mékong, ainsi qu’un carrefour commercial majeur avec le Cambodge.

La province ambitionne une croissance moyenne du PIBR de 10 à 10,5% pour la période 2026-2030, et un PIBR par habitant estimé entre 8.000 et 8.500 dollars d’ici 2030. Tây Ninh vise également à éradiquer la pauvreté d’ici 2030, conformément aux normes nationales. La transformation numérique figure parmi les priorités, avec pour objectif que l’économie numérique représente 30% du PIBR et que le taux d’urbanisation atteigne 45 à 50% à l’horizon 2030.

Le Congrès a défini trois percées stratégiques : réforme administrative en profondeur, accompagnée du développement des ressources humaines de haute qualité ; accélération de la science, de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et de l'économie circulaire ; enfin, mobilisation renforcée des ressources pour moderniser les infrastructures, notamment les réseaux de transport, afin d’assurer une connectivité fluide et moderne.

Le nouveau Comité exécutif du Parti provincial de Tây Ninh a été chargé d’élaborer des programmes et plans d’action concrets pour mettre en œuvre efficacement la résolution du Congrès, conformément aux orientations du Bureau politique et du Secrétariat.

VNA/CVN