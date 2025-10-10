Un nouvel officier vietnamien au sein de la mission de l’ONU au Soudan du Sud

Le ministère vietnamien de la Défense a organisé, le 10 octobre à Hanoï, une cérémonie de remise de la décision du président de la République au commandant Lê Vinh Hoàng, nommé pour participer à la mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud.

>> Les Casques bleus vietnamiens apportent la joie aux enfants du Soudan du Sud

>> Le ministère de la Police forme les Casques bleus selon les normes internationales

La cérémonie était présidée par le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense.

Photo : VNA/CVN

Le commandant Lê Vinh Hoàng, chef de compagnie de la brigade 229 du Génie militaire, succède au capitaine Chu Tuân Linh dans le rôle d'observateur militaire auprès de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS). Il a déjà servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) de 2022 à 2023, en tant qu'analyste du renseignement militaire, et a suivi plusieurs formations spécialisées dans le maintien de la paix.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a exprimé sa confiance dans la capacité du commandant Lê Vinh Hoàng à faire preuve de courage, de sens des responsabilités et de professionnalisme pour accomplir avec succès sa mission dans un environnement exigeant. Il a souligné l'importance du respect strict des lignes du Parti, des lois nationales, des règlements de l'ONU et du pays hôte, ainsi que de la garantie de la sécurité tout au long de la mission.

Le vice-ministre a également rappelé que récemment, l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 et l'Unité du Génie N°4 ont été déployés dans des opérations similaires, portant à plus de 1 300 le nombre de militaires vietnamiens engagés dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Le commandant Lê Vinh Hoàng a exprimé sa fierté et sa détermination à accomplir sa mission, à renforcer la solidarité interne et internationale, à assurer la sécurité, à gérer efficacement les situations et à participer aux activités humanitaires, contribuant ainsi à refléter l'image d'un Vietnam accueillant, humaniste et épris de la paix.

VNA/CVN