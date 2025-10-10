République populaire démocratique de Corée

Le secrétaire général Tô Lâm à la cérémonie d’inauguration d’un buste du Président Hô Chi Minh

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté, vendredi 10 octobre, à la cérémonie d’inauguration d’un buste du Président Hô Chi Minh érigé au sein de l’ambassade du Vietnam en République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Cet événement s’inscrivait dans le cadre de sa visite d’État et de sa participation aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée.

Le secrétaire général Tô Lâm et Cho Yong Won, membre permanent du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti du Travail de Corée, ont conjointement coupé le ruban inaugural de cette œuvre hautement symbolique.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en RPDC, Lê Ba Vinh, a souligné la stature du Président Hô Chi Minh en tant que dirigeant vénéré du peuple vietnamien, héros de la libération nationale, éminent homme de culture et ami fidèle du peuple nord-coréen.

Il a exprimé la profonde joie partagée par les peuples vietnamien et nord-coréen à l’occasion de l’installation du buste, fruit du soutien constant des organes compétents et de la population locale tout au long du processus de construction.

L’ambassadeur Lê Ba Vinh a également rappelé que les relations diplomatiques entre le Vietnam et la RPDC avaient été établies il y a 75 ans, le 31 janvier 1950. Il a souligné que cette amitié traditionnelle avait été personnellement fondée par le Président Hô Chi Minh et le Président Kim Il Sung, et qu’elle n’avait cessé depuis d’être cultivée et consolidée. Les deux parties ont toujours maintenu un soutien mutuel dans leurs luttes pour la libération nationale et dans leurs efforts d’édification du socialisme.

L’ambassadeur a enfin évoqué la visite d’amitié officielle du Président Hô Chi Minh en RPDC en 1957, rappelant qu’à cette occasion, il avait affirmé que, malgré la distance géographique, le Vietnam et la RPDC partageaient des liens fraternels profonds.

