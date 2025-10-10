Le Vietnam appelle à la coopération pour le développement durable

Le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a appelé jeudi 9 octobre à Bruxelles la communauté internationale à poursuivre une adaptation stratégique et un multilatéralisme inclusif face à un environnement mondial en rapide évolution et imprévisible.

S’exprimant lors d’une session de haut niveau dans le cadre du Global Gateway Forum, il a souligné l’engagement du Vietnam en faveur de la paix, du développement durable et d’une intégration mondiale responsable.

Photo : VNA/CVN

La session a réuni des dirigeants internationaux, dont le commissaire européen aux partenariats internationaux Jozef Síkela, la vice-présidente ghanéenne Naana Jane Opoku-Agyemang, la ministre colombienne du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Diana Marcela Morales Roja, le conseiller principal pour l’Afrique au département d’État américain Massad Boulos et la présidente de la Banque européenne d’investissement Nadia Calviño Santamaría.

Dans son discours, Bui Thanh Son a identifié cinq transformations majeures qui remodèlent l’ordre mondial. Il s’agit notamment de l’évolution des rapports de force entre les grandes puissances, de l’intensification de la concurrence stratégique et de la montée de défis sécuritaires non traditionnels tels que le changement climatique, les pandémies et les menaces à la cybersécurité.

Il a souligné que l’économie mondiale connaît une profonde mutation structurelle, marquée par une montée du protectionnisme et une régionalisation des chaînes d’approvisionnement, tandis que la science et la technologie s’imposent comme des moteurs décisifs de la croissance verte et du développement durable.

Le vice-Premier ministre vietnamien a averti qu’en l’absence d’une gouvernance efficace, le progrès technologique pourrait creuser les fractures mondiales et éroder la souveraineté nationale.

La science et la technologie élargissent l’espace de coopération, mais intensifient également la concurrence stratégique et créent de nouveaux risques pour la souveraineté nationale si elles ne sont pas gérées correctement, a-t-il déclaré.

Bui Thanh Son a également souligné que les inégalités croissantes, la dégradation de l’environnement et le creusement du fossé technologique alimentent l’instabilité et sapent la confiance sociale dans le monde.

Par conséquent, chaque pays doit s’adapter de manière proactive, transformer les défis en opportunités et contribuer à la construction d’un ordre international plus stable et plus inclusif, a-t-il déclaré.

D’un point de vue régional, il a souligné que la force de l’ASEAN réside dans son unité dans la diversité, fondée sur trois principes fondamentaux : l’inclusion, la flexibilité et la diversification. Ces valeurs, a-t-il soutenu, ont permis à la région de rester résiliente face à l’incertitude mondiale et pourraient servir de modèle de développement pacifique et coopératif dans d’autres régions du monde.

Concernant la réponse du Vietnam aux mutations mondiales, le vice-Premier ministre a réaffirmé la politique étrangère cohérente du pays, axée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification.

Le Vietnam s’efforce d’être un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale, a-t-il affirmé.

Le Vietnam accorde désormais la priorité à la croissance verte, à la transformation numérique et à l’innovation, moteurs clés de son développement futur. Le pays diversifie activement ses marchés et approfondit son intégration internationale, tout en développant des partenariats dans tous les secteurs et en renforçant sa résilience face aux chocs mondiaux.

Le vice-Premier ministre a également souligné l’investissement important du Vietnam dans la science et la technologie, notamment l’identification de 11 technologies stratégiques visant à renforcer l’autonomie nationale. Ces efforts s’inscrivent dans la vision stratégique du Vietnam, qui vise à devenir un pays avec une industrie moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

En conclusion, il a affirmé l’engagement indéfectible du Vietnam en faveur de la coopération multilatérale, du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il a souligné le rôle proactif du Vietnam dans le maintien de la paix, le développement durable et la garantie de la sécurité maritime et aérienne.

Le Vietnam reste déterminé à préserver son autonomie stratégique, à agir de manière responsable et à coopérer concrètement avec tous ses partenaires. C’est ainsi que nous protégeons nos intérêts nationaux et contribuons à un monde de paix, de stabilité et de prospérité, a-t-il indiqué.

Au cours des débats, des intervenants internationaux ont également partagé leurs points de vue sur la situation mondiale, soulignant l’urgence d’atténuer les risques dans les relations économiques et commerciales dans un contexte de mondialisation croissante.

Le Global Gateway Forum est une plateforme de dialogue stratégique réunissant des dirigeants de gouvernements, d’institutions financières et d’entreprises internationales afin de promouvoir la coopération en matière d’investissement et le développement durable.

Le forum est une initiative clé dans le cadre de la stratégie mondiale de l’Union européenne en matière de passerelles, qui vise à favoriser des partenariats d’infrastructures de haute qualité, inclusifs et résilients dans le monde entier.

Vers un partenariat stratégique global Vietnam - UE

Le même jour, Bui Thanh Son a eu des rencontres avec la vice-présidente de la Commission européenne (CE) et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas, et la vice-présidente exécutive de la CE chargée de la transition propre, équitable et compétitive Teresa Ribera.

Les deux parties ont discuté des relations Vietnam-UE et des questions internationales d’intérêt commun. Elles ont salué le développement fort, global et substantiel des relations Vietnam-UE et ont convenu de s’orienter vers l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global.

Kaja Kallas a exprimé leur sympathie au Vietnam pour les dégâts causés par les tempêtes et les inondations, affirmant que l’UE est prête à fournir une aide humanitaire et à coopérer pour réduire les risques de catastrophes naturelles.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attache de l’importance au rôle mondial de l’UE et soutient sa stratégie «Global Gateway», tout en suggérant que les deux parties continuent de se coordonner dans les forums multilatéraux, de promouvoir le multilatéralisme, le rôle des Nations Unies et le respect du droit international.

Il a proposé que l’UE renforce son soutien au Vietnam dans les domaines de l’économie verte, de la transition énergétique et de l’innovation, tout en incitant à la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), créant ainsi des conditions favorables pour les entreprises des deux côtés.

Bui Thanh Son a également demandé à l’UE de lever rapidement le « carton jaune » pour la pêche INN, de reconnaître les efforts sérieux du Vietnam dans la lutte contre la pêche illégale vers une coopération halieutique durable. Kaja Kallas a fait savoir que la CE enverra un groupe de travail au Vietnam en novembre 2025 pour des discussions spécifiques.

A cette occasion, le vice-Premier ministre vietnamien a invité la vice-présidente de la CE à se rendre au Vietnam et a invité l’UE à assister à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoi à la fin octobre 2025.

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, la vice-présidente de la CE, Teresa Ribera, a félicité le Vietnam pour ses résultats de croissance impressionnants et a exprimé sa sympathie au pays pour les dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Elle a affirmé que l’UE était prête à coopérer et à soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses capacités d’alerte précoce et de réponse aux catastrophes, et qu’elle considérait le Vietnam comme un partenaire important du développement vert et durable.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation verte, de la transformation numérique et de la réduction des émissions industrielles, contribuant ainsi à la réalisation de l’engagement en faveur du développement durable et à la promotion des relations Vietnam-UE vers un partenariat stratégique global.

Bui Thanh Son a remercié l’UE pour son soutien aux projets dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et a proposé que l’UE continue de jouer un rôle de premier plan au sein du Groupe des partenaires internationaux (GPI) dans le développement de l’énergie éolienne offshore, des énergies renouvelables, des réseaux électriques intelligents et des industries circulaires ; de mettre en place une feuille de route raisonnable pour des ajustements à la frontière des tarifs du carbone, aidant les entreprises vietnamiennes à s’adapter de manière juste et durable.

A cette occasion, le vice-Premier ministre a transmis l’invitation des hauts dirigeants vietnamiens à la présidente de la CE Ursula von der Leyen et a invité la vice-présidente de la CE Teresa Ribera à se rendre au Vietnam.

VNA/CVN