Un Congrès historique ouvre une nouvelle ère pour Lâm Dông

Le 10 octobre, le premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti de Lâm Dông pour le mandat 2025-2030 s’est officiellement ouvert.

Photo: VNA/CVN

L’événement réunit 498 délégués représentant les près de 124.000 membres du Parti à travers toute la province. Le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoa Binh, a assisté à la séance d’ouverture.

Dans son discours d’ouverture, Y Thanh Ha Nie Kdam, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025, a souligné que ce congrès constitue un jalon politique particulièrement important pour la localité, après la fusion historique de trois provinces : Lâm Dông, Binh Thuân et Dak Nông.

Le Congrès affirme la détermination de la nouvelle Lâm Dông à bâtir une organisation provinciale du Parti solide et exemplaire, à devenir d’ici 2030 une province à développement avancé, l’un des pôles de croissance dynamiques de la région.

Après la fusion, Lâm Dông couvre une superficie de plus de 24.000 km², la plus vaste du pays, et compte près de 3,9 millions d’habitants. Pour la période 2025-2030, la province s’est fixé plusieurs objectifs majeurs : un taux de croissance moyen du produit intérieur brut régional de 10 à 10,5% et un revenu par habitant de 6.700 à 7.500 dollars d’ici 2030.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a affirmé que la fusion des trois provinces était une décision historique, ouvrant pour Lâm Dông un espace de développement inédit, alliant les atouts des hauts plateaux fertiles et celle des zones côtières dynamiques. Il a insisté sur la nécessité de placer en priorité la construction et la consolidation du Parti et du système politique, en particulier la formation de cadres à la hauteur des exigences.

Lors de la séance d’ouverture, Bùi Thang, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, a annoncé la décision du Bureau politique sur la composition du Comité exécutif, de la permanence et des postes de direction pour le mandat 2025-2030. Selon la décision n° 2360-QDNS/TW du 15 septembre 2025, Y Thanh Ha Nie Kdam est désigné au poste de secrétaire du Comité provincial pour le nouveau mandat.

Le premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti de Lâm Dông se tient les 10 et 11 octobre 2025.

VNA/CVN