Le chef du PCV dépose des fleurs en hommage aux dirigeants de la RPDC

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et une délégation vietnamienne de haut rang ont déposé des fleurs en hommage au président Kim Il-sung et au secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC), Kim Jong-il, au Palais du Soleil de Kumsusan, à Pyongyang, le 10 octobre.

Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre de la visite d'État du chef du PCV en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de sa participation à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation du PTC (10 octobre 1945-2025).

Le secrétaire général To Lam et sa suite ont ensuite visité une salle d'exposition présentant des objets du président Kim Il-sung et du secrétaire général Kim Jong-il.

Dans le livre d'or, le dirigeant vietnamien a exprimé sa profonde émotion en visitant le palais, lieu de repos éternel des deux grands dirigeants de la RPDC, amis proches et camarades du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens. Ils ont consacré toute leur vie à l'indépendance, à la liberté et au socialisme de la RPDC et ont posé les bases du développement des relations et de la solidarité entre les deux pays.

Le leader du Parti communiste du Vietnam a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au Parti du Travail, à l'État et au peuple de la RPDC, sous la direction des anciens dirigeants, et de l'actuel secrétaire général du Parti et président des Affaires d'État, Kim Jong-un, pour leur soutien important à la sauvegarde, à la construction et au développement du pays.

Il s'est engagé à œuvrer au renforcement de la coopération et de la solidarité entre le Vietnam et la RPDC afin de servir leurs intérêts nationaux et d'assurer la prospérité et le bien-être de leurs peuples, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

Plus tard le même jour, le secrétaire général To Lam et la délégation vietnamienne ont visité Mangyongdae, la ville natale du président Kim Il Sung, et un musée sur le développement de la musique qui présente de manière complète et visuelle le développement historique de l'art musical révolutionnaire dans le pays.

