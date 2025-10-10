Le Vietnam félicite la RPDC pour le 80e anniversaire de fondation du Parti du travail de Corée

À l’occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée (10 octobre 1945 - 2025), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti du travail de Corée (PTC).

Dans son message, le Comité central du PCV a adressé ses chaleureuses félicitations pour les réalisations importantes et significatives obtenues récemment par le PTC ainsi que par le peuple de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le message a exprimé sa conviction que, sous la direction du PTC dirigé par son secrétaire général Kim Jong Un, le peuple frère de la RPDC continuera de remporter de nouveaux succès dans l’œuvre de construction et de développement national dans les temps à venir.

Le Comité central du PCV a également affirmé sa volonté de continuer à œuvrer de concert avec la RPDC pour promouvoir davantage les relations de coopération entre les deux Partis et les deux pays, de manière plus substantielle et efficace, au service des intérêts des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN