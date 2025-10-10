Le Premier ministre exhorte Hanoï à promouvoir ses mouvements d’émulation

Les mouvements d’émulation de Hanoï dans la nouvelle période doivent progresser plus fortement, gagner en intensité et en efficacité afin de répondre à ses exigences et aux missions qui lui sont assignées dans le nouveau contexte, a déclaré, le 10 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

S’exprimant lors du Congrès d'émulation patriotique de Hanoï pour la période 2025-2030, Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d’émulation et de récompense, a salué les efforts du système politique, des citoyens et des entreprises de la capitale pour la mise en œuvre réussie des mouvements d’émulation.

La capitale a été pionnière dans la mise en œuvre de ces mouvements, créant ainsi une dynamique, suscitant une volonté ferme et mobilisant les forces combinées de tous les niveaux, de tous les secteurs et de l’ensemble de la population, afin d’accomplir les missions et d’atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés, a estimé le chef du gouvernement.

Dans l’objectif de poursuivre le parcours d’« Indépendance - Liberté - Abondance - Bonheur » de la nation et de faire avancer le pays vers le socialisme, le Premier ministre a exhorté la capitale à construire une organisation du Parti et un système politique transparents et solides au service du peuple, à accélérer la restructuration économique et le renouvellement du modèle de croissance ainsi qu’à promouvoir un développement rapide et durable, avec des institutions favorables, des infrastructures modernes et une gouvernance intelligente.

Le dirigeant a également appelé à renforcer le développement des ressources humaines qualifiées et à faire de la culture millénaire une force endogène et un moteur du développement de la capitale.

Hanoï devrait devenir non seulement un pôle de croissance mais aussi un moteur de développement pour la région et pour l'ensemble du pays, a souligné Pham Minh Chinh.

