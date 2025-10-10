Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visite l'ambassade du Vietnam à Pyongyang

Dans le cadre de sa visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC), dans la matinée du 10 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d'une délégation vietnamienne de haut niveau, s'est rendu à l'ambassade du Vietnam à Pyongyang.

Photo: VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Lê Ba Vinh, a présenté au secrétaire général un rapport sur les activités de l'ambassade et sur l'état des relations bilatérales Vietnam - RPDC. Fidèle à la tradition de solidarité, le personnel de l'ambassade s'entraide constamment pour accomplir efficacement ses missions, contribuant activement à la construction et à la défense de la Patrie, tout en jouant le rôle de passerelle dans le renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

L'ambassadeur Lê Ba Vinh a réaffirmé que l'ambassade poursuivra son esprit de solidarité et de responsabilité, en mettant en œuvre avec efficacité la Résolution n° 59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Bureau politique sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte, afin de propulser le Vietnam vers une nouvelle ère.

Le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses salutations ainsi que ses vœux de santé et de bonheur aux diplomates et à leurs familles. Il a souligné l'importance particulière de cette visite d'État, qui coïncide avec le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - RPDC (31 janvier 1950 - 2025), réaffirmant la volonté du Vietnam de préserver et de développer ses liens d'amitié traditionnels avec la RPDC.

Le dirigeant du Parti a salué les efforts du personnel de l'ambassade, qui a fait preuve de solidarité et de persévérance dans l'accomplissement des missions confiées, contribuant ainsi au renforcement de la coopération bilatérale. Il a exhorté le personnel à continuer de jouer un rôle actif de passerelle entre les deux pays, à promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun, dans le respect des lois nationales et du droit international, et à encourager les échanges entre les peuples pour la paix et le développement régional.

Enfin, il a insisté sur l'importance du sens des responsabilités, de la créativité et de la coordination étroite avec les organes nationaux et locaux, tout en préservant l'esprit de solidarité et de soutien mutuel afin d'assurer la stabilité de la vie quotidienne et la réussite des missions diplomatiques.

VNA/CVN