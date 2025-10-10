Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération pour une pêche durable

Dans le cadre de sa visite de travail en Thaïlande, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a rencontré le 9 octobre la secrétaire permanente aux affaires étrangères de la Thaïlande, Eksiri Pintaruchi, et participé à la célébration du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Le Thi Thu Hang et Eksiri Pintaruchi ont conjointement salué les avancées significatives de la coopération bilatérale, dont le point d'orgue fut l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique intégral en mai dernier. Elles ont également souligné l'efficacité de leur coordination au sein des enceintes multilatérales, notamment l'ASEAN et les relations entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE).

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement afin de mettre en œuvre les conclusions de la 5ᵉ réunion conjointe des Cabinets Vietnam-Thaïlande, tenue en mai dernier. Elles se sont également engagées à finaliser rapidement l'élaboration du programme d'action pour la période 2026-2030, qui matérialisera le partenariat stratégique intégral.

Les discussions ont également abordé la coopération et l'échange d'expériences dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). La vice-ministre Le Thi Thu Hang a réaffirmé la détermination inébranlable du Vietnam à combattre la pêche INN et à appliquer rigoureusement les recommandations de l'UE. Elle a sollicité une coordination continue et étroite de la Thaïlande dans cette lutte, incluant l'échange d'informations sur les cas de navires et de pêcheurs en infraction.

La Thaïlande a salué les efforts récents du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN, partageant ses expériences en la matière et en gestion durable des ressources marines.

Les deux parties se sont accordées pour renforcer la coopération pour une pêche durable.

Dans la soirée, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a assisté à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne, organisée par l'ambassade du Vietnam en Thaïlande.

