Le président Luong Cuong félicite de nouveaux ambassadeurs du Vietnam

Le matin du 10 octobre, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a remis les décisions de promotion au rang d’ambassadeur et de nomination des chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Selon les décisions rendues publiques à cette occasion, Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères, a été promu ambassadeur de deuxième classe, tandis que le rang d’ambassadeur de première classe a été décerné à Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger ; à Nguyên Quang Trung, consul général du Vietnam à Vancouver ; à Pham Hoàng Kim, ambassadeur du Vietnam au Mozambique ; et à Dô Son Hai, ambassadeur du Vietnam en Turquie.

Photo : VNA/CVN

En outre, les nouveaux ambassadeurs du Vietnam au Portugal et en Irlande ont également été officiellement nommés.

Félicitant les diplomates promus, le président Luong Cuong les a exhortés à poursuivre la mise en œuvre des directives et politiques du Parti et de l’État relatives à l’intégration internationale dans le nouveau contexte, et à renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation et de la santé.

Enfin, le chef de l’État a souligné que les ambassadeurs devaient être les messagers de l’image d’un Vietnam indépendant, pacifique et amical, tout en assurant la protection efficace des citoyens vietnamiens et en promouvant le développement de la communauté vietnamienne à l’étranger.

