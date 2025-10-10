Un haut responsable du PCV visite le Musée de la fondation du Parti du travail de Corée

Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de sa Commission centrale de contrôle, est venu visiter ce vendredi 10 octobre au Musée de la fondation du Parti du travail de Corée (PTC) à Pyongyang.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et de sa participation à la cérémonie marquant le 80e anniversaire du PTC (10 octobre 1945 - 2025).

Le musée a été construit sur le site historique où le Président Kim Il Sung et le PTC ont œuvré durant les premières années de la fondation du PTC. Ouvert au public en 1970, le musée conserve de nombreux objets et documents mettant en lumière le rôle déterminant du Président Kim Il Sung dans la création du PTC, la direction de la lutte révolutionnaire et le développement national de la RPDC.

Au cours de la visite, les représentants de l’administration du musée ont présenté à la délégation vietnamienne les principes de fonctionnement, l’historique de développement du musée, ainsi que son rôle en tant que lieu emblématique pour la préservation et la valorisation de l’histoire glorieuse du Parti et de l’État de la RPDC.

Le membre du Bureau politique Nguyên Duy Ngoc a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et les explications détaillées fournies par la direction du musée. Il a adressé ses félicitations au PTC pour les réalisations remarquables accomplies dans l’œuvre d’édification et de développement national sous sa direction.

Il a également souligné que les documents précieux et les enseignements historiques conservés dans ce musée constituaient une source de référence précieuse pour le PCV, dans sa volonté de maintenir fermement son rôle de direction et de développer à son tour un musée du Parti, à l’occasion du centenaire de sa fondation.

