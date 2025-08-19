Révolution d’Août 1945

Une révolution pour l’homme, pour le droit à la vie, la liberté et la quête du bonheur

Il y a exactement 80 ans, la Révolution d’Août 1945 entrait dans l’histoire du Vietnam comme un hymne éclatant à l’amour de la Patrie, à la volonté indomptable et au désir ardent d’indépendance et de liberté du peuple.

La victoire de cette révolution ne marqua pas seulement la fin de la domination coloniale et féodale : elle fut aussi une révolution pour l’homme - pour le droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Elle ouvrit une nouvelle ère : celle de l’indépendance nationale liée au socialisme, plaçant l’être humain au centre - à la fois objectif et moteur de tous les processus révolutionnaires et du développement national.

La révolution de la libération du peuple

Avant 1945, le peuple vietnamien vivait dans une longue nuit d’esclavage, opprimé par les régimes colonial français et fasciste japonais, ainsi que par un féodalisme corrompu. Le peuple n’avait aucun droit : ni droit de vote, ni liberté d’expression, ni liberté religieuse, même le droit à la vie n’était pas garanti.

Dans ce contexte, la fondation du Parti communiste du Vietnam en 1930 et surtout la direction sage du Président Hô Chi Minh ont réveillé l’esprit national et jeté les bases d’une grande révolution populaire. La victoire de la Révolution d’Août 1945 fut le résultat inévitable d’un long processus minutieux, mais avant tout, elle fut le soulèvement de millions de personnes qui se sont levées de leur condition d’esclaves pour prendre en main leur destin national et personnel.

Le 2 septembre 1945, sur la place historique de Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh déclarait solennellement : Le Vietnam a le droit à la liberté et à l’indépendance, et est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple vietnamien est résolu à défendre ce droit. Cette Déclaration d’indépendance fut à la fois un acte d’accusation contre les régimes oppresseurs et une affirmation solennelle des droits de l’homme – du droit à la vie, à la liberté et au bonheur pour chaque citoyen vietnamien.

La révolution pour la dignité humaine

La particularité de la Révolution d’Août fut de rétablir de manière fondamentale le droit à l’existence. Sortant d’une famine dévastatrice ayant coûté la vie à plus de deux millions de personnes en 1945, le peuple vietnamien reprit possession de son pays, de sa dignité et du droit de vivre dans une société juste et fraternelle.

Sous le premier régime démocratique-républicain d’Asie du Sud-Est, les citoyens furent reconnus à part entière, dotés de droits et devoirs égaux devant la loi. Le Président Hô Chi Minh affirma : "Notre gouvernement est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple". Malgré de nombreuses difficultés, le gouvernement provisoire appliqua des politiques humanitaires : suppression des impôts féodaux, secours alimentaire, réformes administratives et allègement des charges populaires.

La jeune République démocratique du Vietnam organisa les premières élections générales, où le droit de vote et d’éligibilité fut accordé à toutes les couches sociales – y compris les femmes dès 1946, un progrès remarquable à l’époque, même à l’échelle mondiale.

La Révolution d’Août marqua un bond historique pour la société vietnamienne, passant d’un système féodal archaïque à une démocratie moderne, posant les fondements de l’État de droit socialiste.

Éveiller le désir de liberté et de bonheur en chaque citoyen

L’indépendance nationale est une condition nécessaire, mais la liberté et le bonheur en sont la finalité. Dans sa Déclaration d’indépendance, le Président Hô Chi Minh cita les Déclarations des droits de l’homme américaine et française, soulignant que tous les hommes naissent égaux, dotés de droits inaliénables, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur.

Cette révolution porte donc une forte dimension humaniste et de défense des droits humains. Depuis cette victoire historique, le bonheur du peuple est devenu un objectif constitutionnel dans toutes les étapes du développement national.

Depuis 80 ans - à travers la guerre, la paix, la réforme et l’intégration - la priorité donnée à l’être humain est demeurée le fil conducteur des politiques du Parti et de l’État.

Le cadre juridique a été renforcé, garantissant les droits légitimes du peuple. La Constitution de 2013 consacre 36 articles aux droits humains.Sur cette base, une série de lois spécialisées telles que le Code civil, le Code pénal, la Loi sur l’enfance, la Loi sur l’égalité des sexes, la Loi sur les personnes handicapées… ont été promulguées, modifiées et complétées, visant à concrétiser les droits dans une direction conforme à la pratique nationale et aux normes internationales.

Parallèlement, le Vietnam a enregistré des avancées notables en matière de garantie des droits de l'homme. Le système de protection sociale a été étendu et amélioré. Fin 2024, 94,2% de la population (soit 95,52 millions de personnes) bénéficiaient de l’assurance maladie. Des centaines de milliers de ménages pauvres, quasi-pauvres et personnes ayant contribué à la révolution ont reçu un soutien pour le logement.

Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables : enfants, femmes, personnes handicapées, personnes âgées. Le taux de scolarisation des enfants en primaire dépasse 98%, et la proportion de femmes à l’Assemblée nationale atteint 30,26% - un record historique. Les politiques en matière de santé, d’éducation, d’emploi et de moyens de subsistance ciblent également les minorités ethniques, renforçant l’équité et le progrès social.

Sur le plan international, le Vietnam participe activement aux conventions des Nations unies sur les droits de l’homme et siège au Conseil des droits de l’homme, confirmant son engagement en faveur de la liberté, de l’égalité et de la dignité humaine.

La Révolution d’Août 1945 reste l’un des moments les plus éclatants de l’histoire moderne du Vietnam : pour la première fois, droits de l’homme, souveraineté nationale et dignité humaine furent affirmés dans un État indépendant.

Quatre-vingts ans plus tard, le Vietnam poursuit résolument sa marche vers un développement centré sur l’homme, pour le bonheur du peuple, vers une société démocratique, équitable, civilisée et progressiste.

