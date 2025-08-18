Le roi et la reine du Bhoutan entament une visite d’État au Vietnam

Le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, et son épouse, la reine Jetsun Pema Wangchuck, sont arrivés à Hanoï le 18 août pour une visite d'État au Vietnam jusqu'au 22 août, sur l'invitation du président vietnamien, Luong Cuong, et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Le couple royal est accompagné par une délégation comprenant notamment D.N. Dhungyel, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ; Namgyal Dorji, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi ; Sonam Wangyel, secrétaire général du ministère de l’Intérieur ; Karma Wangchuk, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures.

Le Vietnam et le Bhoutan ont établi leurs relations diplomatiques le 19 janvier 2012. Depuis, les deux pays entretiennent des liens d’amitié marqués par des échanges réguliers entre leurs dirigeants. Le tourisme, en particulier le tourisme spirituel et bouddhique, représente un domaine de coopération prometteur. La compagnie aérienne charter vietnamienne, Vietjet, a déjà organisé des vols charters reliant les deux pays pour favoriser ces échanges touristiques.

Surnommé le "Royaume du Bonheur", le Bhoutan attire un nombre croissant de visiteurs vietnamiens en quête de paysages préservés et d’expériences méditatives. Les deux nations envisagent également de renforcer leur coopération dans les domaines de la religion (notamment le Bouddhisme), de l'éducation et de l'échange de ressources humaines. Le Bhoutan attache une grande importance à la coopération académique, culturelle et aux échanges entre les peuples avec le Vietnam, y compris dans le cadre des forums régionaux et internationaux.

Au niveau multilatéral, le Vietnam et le Bhoutan coopèrent au sein d’organisations telles que Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ou ESCAP) et les Nations unies. Ils partagent des points de vue communs sur des thèmes clés tels que le développement durable, l’adaptation au changement climatique et la promotion de la coopération Sud-Sud.

VNA/CVN