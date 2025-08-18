Le président Luong Cuong écrit sur 80 ans de contributions de la Police populaire

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (19 août 1945 - 19 août 2025), Luong Cuong, membre du Bureau politique et président de la République socialiste du Vietnam, a publié un article intitulé : "80 ans de la Police populaire du Vietnam aux côtés du peuple dans l'œuvre de construction et de défense de la Patrie".

L'Agence Vietnamienne d'Information publie le texte intégral de l'article :

Le succès de la Révolution d’Août 1945 a donné naissance à la République démocratique du Vietnam, ouvrant une nouvelle ère dans l’histoire de la nation – l’ère de l’indépendance, de la liberté et du socialisme. Afin de protéger les acquis de la révolution et de bâtir un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, la Police populaire du Vietnam fut officiellement créée le 19 août 1945.

Tout au long de ses 80 années de formation, de combat et de développement, outre sa mission fondamentale d’assurer fermement la sécurité et l’ordre public, la Police populaire a apporté des contributions majeures, décisives et efficaces au travail de conseil stratégique auprès du Parti et de l’État en matière de garantie de la sécurité nationale et de l’ordre social. Elle a activement proposé de nombreuses orientations, politiques et lois essentielles, contribuant ainsi à renforcer la capacité de direction du Parti et l’efficacité de la gouvernance de l’État.

En particulier, dans un contexte régional et mondial en constante évolution, complexe et imprévisible, le ministère de la Sécurité publique a su coopérer étroitement avec les commissions, ministères, organes centraux et autorités locales pour édifier une sécurité populaire indissociable de la défense de tout le peuple, articulant le dispositif de sécurité populaire avec celui de la défense ainsi qu’avec le "front du cœur du peuple", solide rempart ayant contribué de manière cruciale, aux côtés du Parti, du peuple et de l’armée tout entiers, à l’accomplissement victorieux de toutes les missions.

Dès les premiers jours, alors que le pouvoir révolutionnaire encore fragile faisait face à d’innombrables difficultés et à la menace du "danger intérieur et ennemi extérieur", dans une situation qualifiée de "mille périls suspendus à un fil", la police populaire s’est tenue aux côtés de l’Armée populaire, s’appuyant sur le peuple, pour assurer le succès de la Proclamation d’indépendance du 2 septembre 1945 et des premières élections législatives du 6 janvier 1946 – deux événements politiques majeurs affirmant la souveraineté nationale et les fondements du nouveau régime démocratique. Il s’agit là des premiers hauts faits d’armes inscrits dans les pages glorieuses de l’histoire de la police populaire du Vietnam.

Dans la foulée de ces victoires, la Police populaire a rapidement détecté, démantelé et réprimé de nombreuses organisations politiques réactionnaires, dont l’opération emblématique menée au n°7 de la rue Ôn Nhu Hâu (aujourd’hui rue Nguyên Gia Thiêu, à Hanoï). Cette opération a permis de prendre le contrôle de 40 sièges du Parti nationaliste vietnamien, d’arrêter une centaine de réactionnaires et de mettre en échec le complot de coup d’État fomenté par l’alliance contre-révolutionnaire entre le Parti nationaliste et les colonialistes français.

Dans les zones libérées et les bases révolutionnaires, la Police populaire a coopéré étroitement avec l’Armée, les services compétents et les populations locales, s’appuyant sur le peuple et le mobilisant à participer largement aux mouvements tels que "Trois non" et "Cinq foyers liés par la responsabilité", afin de bâtir un solide dispositif de sécurité populaire. Grâce à cela, elle a assuré la protection absolue des organes centraux du Parti et du gouvernement, des bases de résistance ainsi que des campagnes militaires stratégiques. Parallèlement, elle a directement combattu dans les zones temporairement occupées par l’ennemi, démantelé les structures administratives et répressives, neutralisé les agents et exécuté les criminels de guerre, contribuant ainsi à la désintégration du système de contrôle ennemi. Ces actions ont créé des conditions favorables à l’insurrection des masses, permettant au Parti, au peuple et à l’armée tout entiers de remporter les victoires éclatantes des neuf années de résistance contre le colonialisme français, couronnées par la campagne historique de Diên Biên Phu, "célèbre aux cinq continents et ébranlant la planète".

Durant la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national, la Force de sécurité publique populaire a poursuivi ses hauts faits d’armes, tant sur le champ de bataille du Sud que dans la défense de l’arrière-grand Nord socialiste. Au Nord, elle a mis en œuvre diverses méthodes et mesures de lutte, lançant de vastes mouvements populaires tels que "Préserver le secret et prévenir l’ennemi", "Protéger la sécurité et l’ordre", ou encore "Prévenir l’espionnage, les incendies et les accidents". Ces mouvements ont permis de prévenir, de détecter et d’éliminer à temps les réseaux d’espionnage infiltrés, de démanteler des centaines de groupes comprenant des milliers d’agents et commandos parachutés, et de réprimer rapidement les organisations réactionnaires naissantes, contribuant ainsi de manière décisive à l’échec de la guerre psychologique et de la guerre de sabotage de l’ennemi.

Sur le champ de bataille du Sud, les forces de Sécurité publique ont fait preuve d’un esprit élevé d’initiative, de créativité, d’autonomie et de résilience, en s’appuyant fermement sur le peuple, en coopérant étroitement avec les mouvements de masse et les forces armées révolutionnaires. Elles ont mené une offensive continue contre l’ennemi sur tous les fronts – montagnes, plaines, campagnes et villes –, neutralisé les agents ennemis, démantelé les villages fortifiés et les hameaux stratégiques, contribuant ainsi à faire échouer les plans de ratissage et de "recherche et destruction" ainsi que les campagnes de "pacification" de l’adversaire.

Surtout, les forces de la Sécurité publique ont participé, aux côtés de l’armée et du peuple du Sud, aux offensives et insurrections générales : l’Offensive générale et soulèvement du Têt Mâu Thân 1968, l’Offensive stratégique de 1972, et, à son point culminant, la campagne historique Hô Chi Minh de 1975, qui a conduit à la Libération totale du Sud et à la Réunification nationale.

Après le 30 avril 1975, les Forces de la sécurité publique populaire du Vietnam, fortes de ses glorieux héritages et animées d’un nouvel élan, se sont engagées dans une nouvelle bataille, marquée toutefois par de nombreuses difficultés, épreuves et sacrifices. Sous la direction absolue et directe du Parti dans tous les domaines, ainsi que sous la gestion centralisée et unifiée de l’État, la Force de sécurité publique populaire a lancé le mouvement "Le peuple protège la sécurité de la Patrie". De concert avec l’Armée populaire, les autorités à tous les niveaux, les secteurs concernés et les masses populaires, elle a activement contribué au renforcement et à l’édification du pouvoir révolutionnaire dans les zones nouvellement libérées, organisé la gestion et la rééducation des soldats et employés de l’ancien régime, et procédé au démantèlement des forces ennemies résiduelles.

L’exploit exemplaire, d’une signification politico-sociale immense des Forces de la Police populaire à cette période, fut le succès de l’Opération codée KHCM 12, qui a totalement anéanti les complots et activités de l’organisation hostile dénommée "Front uni des forces patriotiques pour la libération du Vietnam", dirigée par Lê Quôc Tuy et Mai Van Hanh, et soutenue par des forces hostiles et réactionnaires internationales dans le but de renverser le pouvoir populaire.

Depuis le lancement de la période de Dôi Moi (Renouveau) en 1986, la Police populaire vietnamienne, de concert avec l'Armée populaire, les secteurs et les niveaux, a fermement protégé l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, tout en garantissant la sécurité nationale, l'ordre et la sûreté sociale. Elle a pleinement assumé son rôle central dans l'édification de la sécurité populaire et du front de la sécurité populaire étroitement liée à la défense nationale de tout le peuple et au "front de cœur du peuple", mobilisant ainsi la force de l'ensemble du système politique et de toute la population pour assurer la sécurité et l'ordre public.

Avec le soutien de la population, la coordination étroite de l'Armée populaire et la coopération des autorités centrales et locales, la Police populaire a su traiter efficacement de nombreuses questions de sécurité dès la base, de manière précoce et de loin. Elle a également rempli avec succès sa fonction de conseil stratégique auprès du Parti et de l'État sur les questions de sécurité nationale et d'ordre social, tout en garantissant la protection absolue des activités des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des événements politiques, culturels, sociaux et diplomatiques importants, et des ouvrages stratégiques du pays.

La lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs a été menée avec rigueur et méthode, permettant de juger de grandes affaires, au fort effet dissuasif, pédagogique et exemplaire. Par ailleurs, de nombreux grands réseaux et organisations criminelles transnationales qui ont provoqué l'indignation et l'insécurité dans la société ont été traités, reconnus et hautement appréciés par la population.

Exemplaire dans l'édification et le renforcement du Parti, l'ensemble de la Police populaire a fait preuve d'unité et d'une grande détermination, en prenant l'initiative de rationaliser son organisation : suppression des échelons intermédiaires, non-création de la police au niveau des districts et concentration sur la consolidation de la police communale. Elle a également été à l'avant-garde de la transformation numérique à l'échelle nationale, en révisant et simplifiant les procédures administratives et en déployant des services publics en ligne essentiels et urgents, afin de faciliter la vie des citoyens. Fidèle à l'esprit "Quand le peuple a besoin, quand le peuple est en difficulté, il y a la Police", la Police populaire, parallèlement à ses missions de maintien de la sécurité et de l'ordre et de lutte contre la criminalité, a coopéré étroitement avec l'Armée populaire et le secteur de la santé, jouant un rôle de première ligne dans la lutte contre les épidémies, la gestion des catastrophes naturelles et les opérations de sauvetage. Ces efforts ont été hautement reconnus par le Parti, l'État et la population.

Par ailleurs, dans le cadre du Programme national de réduction durable de la pauvreté et en réponse au mouvement "Tout le pays agit pour les pauvres – Ne laisser personne de côté", le ministère de la Sécurité publique a activement coopéré avec les ministères, organismes centraux et autorités locales pour mettre en œuvre un programme de construction de logements destinés aux familles méritantes de la révolution, aux bénéficiaires de politiques sociales, aux minorités ethniques, aux ménages pauvres ou vulnérables, ainsi qu'aux populations touchées par les catastrophes naturelles. Depuis 2019, le ministère a mobilisé et coordonné la construction de plus de 29 100 maisons, pour un budget dépassant 1.450 milliards de dôngs, ainsi que de nombreuses écoles et établissements de santé dans les régions stratégiques du Nord-Ouest, des Hauts plateaux du Centre et du Sud-Ouest. Ces actions ont contribué à garantir la sécurité sociale, à promouvoir le développement économique et à consolider la stabilité en matière de sécurité et d'ordre public.

Au cours de ses 80 années de construction, de combat et de maturation, la Police populaire est toujours demeurée absolument fidèle à la Patrie, au Parti, à l'État et au Peuple. Elle a constamment fait preuve d'un esprit de dévouement, prête à se sacrifier pour le pays, plaçant les intérêts de la Patrie et du peuple comme objectif suprême de son action. Elle est résolue à consacrer toutes ses forces, son intelligence et même sa vie à la cause de la libération nationale, de l'édification et de la défense de la République socialiste du Vietnam, tout en s'acquittant avec honneur de ses devoirs internationaux.

Au cours des luttes pour la libération nationale et la défense de la Patrie, près de 15 000 cadres et soldats de la Police populaire ont héroïquement sacrifié leur vie, plus de 5 000 camarades ont versé leur sang, et des centaines ont été capturés, emprisonnés et sauvagement torturés par l'ennemi. Parmi eux brillent des exemples immortels qui suscitent l'admiration et la fierté du peuple, tels que les Héros et Martyrs Vo Thi Sau, Bùi Thi Cuc, Trân Van Hoàng, ou encore l'Héroïne Nguyên Thi Loi.

Aujourd'hui, bien que le pays vive en paix et soit unifié, les cadres et soldats de la Police populaire continuent, chaque jour, à se consacrer avec ardeur et demeurent prêts au sacrifice pour garantir la tranquillité et le bonheur du peuple. Des milliers d'entre eux sont tombés dans la lutte contre la criminalité et pour la protection de la population, devenant de nobles symboles de l'héroïsme révolutionnaire de l'époque de Hô Chi Minh, affirmant la glorieuse tradition de "se sacrifier pour le pays, pour le peuple". En reconnaissance de ses contributions et de ses réalisations exceptionnelles, la Police populaire a reçu à cinq reprises l'Ordre de l'Étoile d'Or, ainsi que de nombreuses autres distinctions prestigieuses décernées par le Parti, l'État et la communauté internationale.

Le pays entre dans une nouvelle ère : l'ère du développement prospère, puissant et heureux de la nation vietnamienne, avec la ferme détermination de réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques du centenaire de la fondation du Parti et du centenaire de la fondation de l'État, nourrissant l'aspiration qu'en 2045, le Vietnam devienne un pays développé à revenu élevé. Aux côtés des opportunités et des avantages, subsistent encore de nombreuses difficultés et défis. Les quatre dangers signalés par le Parti demeurent présents et ne sauraient être sous-estimés. Les questions de sécurité non traditionnelles, les défis mondiaux tels que catastrophes naturelles, pandémies, sécurité humaine, continuent d'évoluer de manière complexe. Les forces hostiles et réactionnaires poursuivent avec acharnement leurs manœuvres d'"évolution pacifique" et d'"insurrection pour renverser le pouvoir", visant à abolir le rôle dirigeant du Parti, le régime socialiste au Vietnam et à "dépolitiser" les forces armées populaires. Parallèlement, les activités des éléments opposants internes ainsi que la criminalité sous diverses formes connaissent des évolutions complexes, posant à la Police populaire des exigences et des missions nouvelles, encore plus lourdes.

En valorisant la tradition glorieuse de 80 ans de construction, de combat et de maturation, en comprenant profondément les objectifs, les exigences et les missions de garantie de la sécurité, de l’ordre, de la construction et de la défense de la Patrie dans la nouvelle situation, la force de la Police populaire doit continuer à coordonner étroitement avec les niveaux et les secteurs afin de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de certaines tâches clés suivantes :

Premièrement, maintenir fermement et de manière constante le principe : direction absolue et directe du Parti dans tous les domaines, autorité suprême du président de la République, unité de gestion du gouvernement vis-à-vis de la Police populaire. En toute circonstance, en tout lieu et à tout moment, la Police populaire doit être une force absolument fidèle et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple ; ne cesser d’apprendre et de suivre la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh, notamment en assimilant et en appliquant correctement les « Six enseignements de l’Oncle Hô à la Police populaire », en les considérant comme une pratique quotidienne, une manière de vivre, de penser et d’agir de chaque cadre, chaque policier. Être proactive, positive, sérieuse dans l’assimilation, la concrétisation et la mise en œuvre efficace de toutes les orientations et lignes directrices du Parti, des politiques et lois de l’État au sein de la Police populaire, contribuant directement de manière importante à la construction et au perfectionnement de l’institution et de la législation en matière de sécurité et d’ordre ; renforcer les affaires extérieures et la coopération internationale ; promouvoir les percées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique nationale, créant un élan et une base solide pour réaliser avec succès les missions politiques du mandat du XIVe Congrès du Parti et réussir la mise en œuvre des deux objectifs du centenaire du développement du pays.

Deuxièmement, dans le contexte de la mise en œuvre de la révolution de rationalisation pour que l’appareil du système politique fonctionne de manière efficace, efficiente, proche et en contact plus étroit avec le peuple, il est exigé de la Police populaire une nouvelle pensée, une nouvelle vision dans l’espace de développement nouveau du pays ; il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle pensée sur la sécurité et l’ordre, mais aussi d’une nouvelle pensée sur l’aspiration à l’élévation de la nation, dans laquelle la mission particulièrement importante de la Police populaire est de contribuer à la construction et au maintien d’un environnement de paix, de stabilité, de sécurité, de sûreté et favorable au développement du pays. Par conséquent, la Police populaire doit continuer à améliorer la qualité du travail de prévision stratégique, maîtriser profondément et clairement la situation afin de conseiller en temps opportun le Parti, l’État, les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux sur les orientations et mesures de protection des intérêts nationaux, de la nation, de la sécurité nationale, de l’ordre et de la sécurité sociale ; être proactive dans la lutte pour déjouer les complots et les activités de "l’évolution pacifique", de "l’insurrection renversante" des forces hostiles, ne pas être passive ni surprise dans aucune situation ; à court terme, se concentrer sur la protection absolue de la sécurité des activités et des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam ; des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti ; des élections des députés de la XIVe Assemblée nationale et des élections des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Troisièmement, se concentrer sur la construction d’une Police populaire révolutionnaire, régulière, d’élite, moderne répondant aux exigences des missions de la nouvelle époque, poursuivre la construction d’un appareil organisationnel de la Police populaire rationalisé, fonctionnant de manière efficace et efficient ; établir un mécanisme de coordination, d’attribution des responsabilités, de décentralisation de gestion clair et concret, liant compétences et responsabilités et exerçant un contrôle strict du pouvoir dans le travail de personnel, luttant contre la recherche de postes et de pouvoirs. Mettre en œuvre de manière synchronisée des solutions pour construire des organisations du Parti propres et puissant, construire une équipe de cadres ayant les qualités, les capacités, le prestige, à la hauteur des missions. Les cadres et policiers doivent "avoir à la fois la vertu" et "le talent", être véritablement intègres, dévoués, "pour le Parti, pour le Peuple". Continuer à resserrer la discipline et l’ordre. La Police populaire ne doit pas seulement avoir le courage de lutter contre le mal et les erreurs dans la société, mais aussi être résolue à se purifier elle-même; pratiquer régulièrement l’autocritique et la critique, prévenir, détecter précocement et traiter sévèrement les cas de cadres et policiers violant la loi, la discipline, présentant des signes de dégradation, de "l’auto-évolution", de "l’auto-transformation", de bureaucratie, d’insensibilité face aux difficultés, aux préoccupations et aux besoins légitimes du Peuple. Poursuivre la mise en œuvre résolue, synchronisée et efficace de la Résolution n° 12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Bureau politique sur le renforcement de la construction d’une Police populaire véritablement propre, solide, régulière, d’élite et moderne, répondant aux exigences et missions dans la nouvelle situation.

Quatrièmement, la Police populaire doit constamment s’auto-éduquer, s’exercer, assimiler et appliquer correctement les enseignements de l’Oncle Hô bien-aimé : Être policier, c’est faire en sorte que le peuple croie, aime et soutienne. C’est en s’appuyant sur le peuple que la police peut bien accomplir sa mission. Le peuple a des millions d’yeux et d’oreilles, l’ennemi ne peut donc pas facilement se cacher ; Quand le peuple nous aide beaucoup, le succès est grand ; quand il nous aide peu, le succès est petit ; quand il nous aide totalement, la victoire est totale. Il est nécessaire de comprendre profondément et de faire le maximum d’efforts, de promouvoir l’esprit d’oser penser, oser faire, oser assumer la responsabilité, de renouveler les styles et méthodes de travail réellement proches du peuple, en contact étroit avec le peuple, comprenant le peuple, exemplaires devant le peuple, écoutant régulièrement et accueillant les suggestions et critiques du peuple ; faire en sorte que le peuple ait de plus en plus confiance, aime et aide davantage la Police ; participer activement et prendre l’initiative de construire une solide "position de cœur du peuple", une solide "position de sécurité du peuple", en particulier en valorisant le travail de mobilisation des masses, en faisant du mouvement "Tout le peuple protège la sécurité de la Patrie" une véritable cause de tout le peuple ; continuer à guider, construire, élargir les modèles et exemples avancés, créer des conditions favorables pour que le peuple participe encore plus activement à la mission de protection de la sécurité et de l’ordre à la base.

Cinquièmement, prendre l’initiative de coordonner avec les forces compétentes concernées pour construire un mécanisme de mobilisation de la force du peuple à l’intérieur et à l’extérieur du pays afin de participer à la protection de la sécurité de la Patrie dès tôt, de loin. La Police populaire doit jouer un rôle central dans la proposition de promulgation de mécanismes et politiques de soutien, d’aide aux compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger pour stabiliser leur vie, continuer à préserver et promouvoir l’identité culturelle nationale, se tourner vers la Patrie, contribuer à la construction d’un pays riche, puissant, démocratique, équitable, civilisé qui se tient aux côtés des grandes puissances des cinq continents comme l’Oncle Hô l’a toujours souhaité.

Le Parti, l’État et le peuple souhaitent, attendent et croient toujours que la force de la Police populaire du Vietnam continuera à promouvoir la tradition héroïque, à toujours exalter l’esprit de "se sacrifier pour la Patrie, servir le peuple", à construire une force véritablement propre, solide, régulière, d’élite, moderne, à être toujours "l’épée tranchante", accomplissant avec excellence toutes les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple, contribuant dignement à l’œuvre de construction et de défense ferme de la Patrie socialiste du Vietnam dans la nouvelle ère.

