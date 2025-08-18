La marine vietnamienne participe au défilé de l’amitié en Malaisie

Des officiers et des marins de la frégate 016-Quang Trung et une délégation de la Marine populaire vietnamienne ont participé dimanche 17 août, à un défilé de rue à George Town, Penang, en Malaisie.

Photo : QDND/VNA/CVN

Cet événement, le premier du genre à Penang en 35 ans, s’inscrivait dans le cadre du troisième exercice naval multilatéral de l’ASEAN (AMNEX 3), organisé par la Marine royale malaisienne.

Le gouverneur et de hauts responsables de l’État de Penang, le commandant de la Marine royale malaisienne et les chefs des délégations navales de l’ASEAN étaient présents.

Au total, 23 contingents ont participé à la marche, dont des porte-drapeaux, des équipages de la marine, des fanfares, des réservistes, des cadets de la marine et des vétérans de Malaisie et d’autres pays de l’ASEAN.

Des fanfares locales et des groupes scolaires ont également participé à la marche, offrant musique et spectacles, contribuant à l’ambiance festive.

Le programme comprenait des démonstrations dynamiques des vedettes d’attaque rapides et des hélicoptères de la Marine royale malaisienne, représentée par trois navires : le KD Kedah, le KD Lekiu et le KD Lekir.

Outre le 016-Quang Trung vietnamien, les navires participant à Penang comprenaient le RSS Vigour de Singapour, le KRI Bung Tomo d’Indonésie, le KPD Darulaman de Brunei, l’UMS King Sin Phyu Shin du Myanmar, le HTMS Krabi de Thaïlande et le BRP Antonio Luna des Philippines.

Le défilé a permis de rappeler des traditions culturelles chères à la famille royale malaisienne, tout en soulignant l’esprit d’amitié qui unit les marines de l’ASEAN. Il a également souligné les efforts visant à renforcer la coopération maritime, à promouvoir la paix et à consolider l’unité entre les pays membres de l’ASEAN.

L’événement s’inscrivait dans le cadre d’une série d’activités plus vastes organisées par la Marine royale malaisienne du 16 au 21 août, notamment la 19e Réunion des chefs de marine de l’ASEAN et la Revue de la flotte de l’ASEAN (AFR).

VNA/CVN