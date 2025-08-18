L’Assemblée nationale vietnamienne salue le développement des relations avec le Brésil

Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, a reçu lundi 18 août à Hanoï Márcio Honaiser, président du Groupe parlementaire d’amitié Brésil - Vietnam, en visite de travail au Vietnam.

>> Vietnam - Brésil : les relations bilatérales en plein essor

>> Voyage d’affaires du PM Pham Minh Chinh au Brésil : une tournée d'une grande réussite

>> Vietnam Sourcing Expo 2025 : le Vietnam cherche à percer au Brésil

Photo : VNA/CVN

Le vice-président Nguyên Khac Dinh a souligné la signification particulière de cette visite, qui intervient alors que le Vietnam célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 – 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2025).

Il a exprimé sa gratitude envers le Brésil pour son soutien dans la lutte historique pour l’indépendance nationale du Vietnam, estimant que cette visite contribuerait à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a rappelé que le Brésil est le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec un commerce bilatéral de 7,98 milliards de dollars en 2024, en hausse de 12,2% par rapport à 2023. Les investissements brésiliens au Vietnam concernent principalement les secteurs de la transformation et de la fabrication, de la distribution ainsi que des activités scientifiques et techniques.

Le vice-président a estimé que les potentiels de coopération restent considérables et a proposé d’intensifier la collaboration dans des domaines variés tels que la politique, l’économie, la culture, le sport et les échanges entre les peuples – en particulier entre les jeunes générations.

Il a également souhaité que les Groupes parlementaires d’amitié des deux pays continuent de renforcer leur coopération, jouant un rôle de passerelle pour approfondir les relations parlementaires, contribuant ainsi à la promotion des liens bilatéraux dans leur ensemble.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Márcio Honaiser a salué le développement dynamique des relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil, illustré par de nombreuses visites de haut niveau.

Il a également évoqué les activités culturelles, sportives et d’échanges entre les peuples organisées à l’occasion du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1989 - 2024), qui ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Il a affirmé que le commerce bilatéral dispose encore d’un grand potentiel de développement dans les années à venir et s’est engagé à promouvoir activement les visites de délégations brésiliennes de haut niveau au Vietnam, afin de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN