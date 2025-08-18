Le chef du Parti salue les contributions des vétérans au développement national

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré le 18 août à Hanoï des vétérans révolutionnaires, d’anciens membres du Comité central du Parti, d’anciens dirigeants de commissions du Parti, du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et d’organisations sociopolitiques centrales, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Parmi les participants figuraient notamment l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh ; le président de la République, Luong Cuong ; l’ancien président de la République, Truong Tân Sang ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung ; le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ; les anciens présidents de l’Assemblée nationale, Nguyên Sinh Hùng et Nguyên Thi Kim Ngân ; le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu ; l’ancien président du Comité central du FPV Pham Thê Duyêt ; et les anciens membres du Politburo et permanenciers du Secrétariat, Phan Diên, Lê Hông Anh et Trân Quôc Vuong.

Lors de la rencontre d’anciens révolutionnaires et d’anciens membres du Comité central du Parti ont apporté leurs points de vue, s’appuyant sur leur vaste expérience pratique et leurs visions stratégiques pour soutenir le développement continu du Parti et de l’État. Ils ont exprimé leur gratitude et leur confiance dans les politiques et les orientations stratégiques majeures du Parti, qui ont fermement placé la nation sur la voie de la nouvelle ère.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a évoqué l’esprit de l’automne historique d’il y a 80 ans : l’automne de la Révolution d’Août et la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Il a exprimé sa sincère gratitude aux générations de cadres, de membres du Parti, de soldats des forces armées populaires et à la population de tout le pays, notamment aux vétérans révolutionnaires, aux anciens membres du Comité central du Parti au fil des époques et aux hauts dirigeants, qui ont assumé directement leurs responsabilités devant le Parti et le peuple, à travers les nombreuses étapes difficiles, exigeantes et glorieuses de la révolution vietnamienne.

Le leader du Parti a salué le dévouement et les contributions de générations de vétérans de la révolution, d’anciens membres du Comité central du Parti, d’anciens dirigeants des commissions du Parti, du Front de la Patrie du Vietnam (FFV) et d’organisations sociopolitiques centrales.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur les huit dernières décennies, il a souligné comment le parcours du pays – d’une nation agricole déchirée par la guerre à un pays en développement à revenu intermédiaire jouissant d’une stature internationale croissante – a été forgé par leur engagement indéfectible en faveur de l’indépendance nationale liée au socialisme, leur loyauté envers le peuple et leur volonté de placer l’intérêt collectif au-dessus de tout.

Il a souligné que leur héritage, au-delà de leurs documents politiques et de leurs réalisations économiques, réside dans leur courage politique, leur vision stratégique, leur unité, leur autonomie et leur foi inébranlable dans le Parti, le président Hô Chi Minh, le peuple et le socialisme.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère axée sur une croissance rapide et durable pour devenir une nation développée à revenu élevé d’ici le milieu du XXIe siècle, le secrétaire général Tô Lâm a appelé les vétérans révolutionnaires à continuer de soutenir le Parti par leur sagesse et leur expérience. Leurs connaissances demeurent précieuses, qu’il s’agisse de conseiller sur la stratégie à long terme, d’inspirer les jeunes générations, de participer à la surveillance locale ou de servir de "passerelles" diplomatiques entre les peuples, grâce à leur prestige national et international durement acquis.

Photo : VNA/CVN

Il a promis que les dirigeants actuels reconnaîtraient l’honneur et la responsabilité d’hériter de ces réalisations et s’engageraient à préserver et à développer les valeurs inculquées par leurs prédécesseurs, et à innover pour répondre aux exigences de notre époque.

Le leader du Parti s’est dit convaincu qu’avec un esprit toujours jeune, les vétérans révolutionnaires continueront de soutenir le Parti dans la conduite de la révolution pour surmonter les défis et réaliser l’aspiration à construire un Vietnam prospère et heureux.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a remis des insignes marquant 80, 75, 60, 55, 50, 45 et 40 ans d’adhésion au Parti aux vétérans révolutionnaires, ainsi que des cartes de membre du Parti nouvelle version aux anciens dirigeants du Parti et de l’État.

VNA/CVN