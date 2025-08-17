Environ 8.800 bénévoles mobilisés pour les célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale

Le 16 août au soir, au stade Hàng Dây (Hanoï), l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hanoï a organisé une rencontre en l’honneur des bénévoles engagés dans les célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19/8/1945 - 19/8/2025) et de la Fête nationale (2/9/1945 - 2/9/2025).

Quelque 8.800 jeunes volontaires venus de 43 universités, collèges, quartiers et communes de la capitale ont pris part à cet événement

Selon les organisateurs, les bénévoles ont été sélectionnés avec soin en fonction de leurs qualités morales, de leurs résultats académiques, de leur état de santé et, pour certains, de leurs compétences en langues étrangères, afin de remplir efficacement les missions confiées.

Lors des cérémonies commémoratives, ils auront pour tâche d’accueillir les délégués, de distribuer les articles essentiels dans les tribunes de la place Ba Đình, d’assurer la logistique et la répartition des ressources le long du parcours du défilé, de gérer les stocks et d’organiser la livraison des biens vers les points de distribution. Ils contribueront également au maintien de la sécurité, à la propreté des lieux, et apporteront leur assistance aux délégations provinciales ainsi qu’aux invités internationaux.

Fierté nationale et esprit de dévouement

S’exprimant lors de la rencontre, Nguyên Tiên Hung, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Hanoï, a rappelé qu’il y a 80 ans, la jeunesse vietnamienne se trouvait à l’avant-garde du combat pour l’indépendance nationale. Aujourd’hui, dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, les jeunes de la capitale se voient confier des responsabilités essentielles dans l’organisation des festivités.

"C’est une occasion pour chaque jeune d’exprimer sa fierté nationale et son esprit de dévouement. Fidèles à la devise +Là où la jeunesse est nécessaire, elle est présente+, nos bénévoles s’engagent à accomplir brillamment leur mission", a-t-il souligné.

L’Union de la jeunesse de Hanoï a remis aux bénévoles leurs uniformes officiels (t-shirts, casquettes, badges) et organisé des sessions de formation intensive portant sur la sécurité, les premiers secours, la gestion des flux de foule, ainsi que sur les protocoles de discipline et de sûreté.

Par ailleurs, plus de 200 véhicules ont été mobilisés pour assurer des déplacements sûrs et efficaces tout au long de leur engagement.

Viêt Vu, étudiant de l’Université d’économie nationale, a confié : "C’est un immense honneur d’être sélectionné pour participer à un événement d’une telle envergure. Nous ressentons la responsabilité de transmettre une belle image de la jeunesse vietnamienne".

Nguyên Khanh Linh, étudiante à l’Université de la construction, a ajouté : "Même si nos missions commencent tôt et se révèlent exigeantes, nous sommes déterminés à les mener à bien avec courage et enthousiasme".

Cette rencontre fut également l’occasion pour les jeunes de partager leurs expériences, de s’entraider et de renforcer l’esprit collectif en vue des grandes célébrations à venir.

Cet événement illustre la mobilisation exceptionnelle de la jeunesse hanoïenne, prête à contribuer au succès des festivités nationales et à faire rayonner l’image d’une génération engagée, disciplinée et fière de son héritage.

