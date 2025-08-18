Vietnam - JICA : une coopération durable pour un développement partagé

Kobayashi Yosuke, représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières décennies, tout en réaffirmant les engagements de l’agence japonaise pour une coopération plus étroite et plus efficace avec le pays d’Asie du Sud-Est.

Photo : JICA/CVN

"Depuis le début des années 2000, le revenu moyen par habitant du Vietnam a quadruplé, passant d’environ 1.000 dollars en 2008 à plus de 4.100 dollars en 2023", a souligné Kobayashi. Il a également mis en avant ses progrès en matière d’éducation et de santé : "Le taux de diplômés universitaires est passé de 20% à 45%, et la couverture de l’assurance maladie de 57% à 93%".

Selon lui, ces résultats reflètent l'engagement fort du Vietnam envers le développement durable, les réformes stratégiques et l'intégration internationale. Le secteur privé dynamique, les investissements massifs dans les infrastructures et les partenariats mondiaux en expansion ont fait du Vietnam une économie à revenu intermédiaire dynamique dans la région.

La JICA est honorée d’accompagner le Vietnam sur ce chemin, en plaçant les citoyens au centre du développement et en promouvant la sécurité humaine et une croissance de qualité, a déclaré le responsable japonais.

Il a ensuite retracé l’histoire de la coopération entre le Vietnam et la JICA, rappelant le retour de l'aide publique au développement japonaise (APD) en 1992.

Il a cité le projet Ishikawa, une initiative de recherche conjointe ayant contribué à la conception du sixième Plan quinquennal (1996-2000) et le programme de coopération juridique et judiciaire qui a aidé le Vietnam à poser les bases de l'intégration internationale.

En matière d’infrastructures, la JICA a soutenu des projets majeurs comme des routes, ponts, ports, aéroports, et notamment la ligne de métro N°1 à Hô Chi Minh-Ville, première ligne urbaine souterraine du pays. La JICA soutient également la ligne de métro N°2 de Hanoï, dans la perspective de relier les centres urbains aux zones périphériques.

Les priorités futures de la JICA, selon Kobayashi, s’alignent sur les quatre piliers de réforme du Vietnam, à savoir la science-technologie, l'intégration internationale, le développement du secteur privé et l'élaboration de la législation, dans le but d'atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045.

Il a évoqué le programme de formation de 50.000 experts d’ici 2030 à l’Université Vietnam-Japon, des projets de recherche en IA, et les actions face au changement climatique, comme les barrages Sabo pour prévenir les glissements de terrain.

Dans le secteur privé, la JICA soutient l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, ainsi que la formation d'entrepreneurs via le programme "Keieijuku", qui a déjà formé plus de 800 dirigeants d’entreprise.

Pour optimiser la coopération bilatérale, Kobayashi a préconisé un renforcement de la collaboration en matière de prévention et de résolution des différends, notamment pour les grands projets d'infrastructure. "Nous saluons les réformes institutionnelles et administratives du Vietnam et sommes prêts à continuer de les soutenir," a-t-il conclu.

VNA/CVN