80 ans de la Révolution d’Août : le Vietnam célèbre ses acquis

>> Logo officiel des 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale dévoilé

>> Une exposition retrace les 80 ans d'histoire du Vietnam

>> Préparatifs de l’exposition "Parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur"

Photo : VNA/CVN

Selon un plan de communication récemment publié par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ces activités contribueront à inspirer confiance et fierté au public envers le Parti, l'État et le processus de renouveau du pays. Elles devraient également renforcer le consensus politique et social dans la mise en œuvre des orientations du Parti et des lois et politiques de l'État.

Elles encourageront les cadres, les membres du Parti et les travailleurs de tout le pays à surmonter les défis, à saisir les opportunités de développement et à atteindre les objectifs fixés par les congrès du Parti à tous les niveaux et dans les résolutions du Comité central du Parti. L'objectif ultime est de mener le pays vers une nouvelle ère de stabilité et de prospérité.

Le contenu de la communication soulignera l'importance historique et la valeur durable de la Révolution d'Août et de la fondation de la République démocratique du Vietnam, un moment charnière qui a ouvert une nouvelle ère pour le peuple vietnamien.

La Déclaration d'indépendance prononcée par le Président Hô Chi Minh sur la place Ba Dinh le 2 septembre 1945 a non seulement marqué la naissance d'un nouveau Vietnam, mais a également affirmé les droits nationaux et les droits humains de son peuple au monde.

Les événements commémoratifs mettront notamment en lumière les réalisations remarquables du Vietnam au cours des 80 dernières années dans les domaines politique, économique, culturel, social, de la défense et de la sécurité, en particulier pendant près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) sous la direction du Parti. Ces activités refléteront également le développement sans précédent du pays, sa puissance et son prestige international croissant.

En outre, ils souligneront l'héritage durable de la Révolution d'Août en matière de développement et de défense, les contributions significatives de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, ainsi que le précieux soutien des amis internationaux. Ces événements mettront également en lumière la grande unité nationale, facteur clé du succès de la Révolution et moteur de la poursuite du développement du pays.

Pour marquer ces occasions, une série de grands programmes culturels et artistiques seront organisés dans tout le pays, notamment à Hanoï. Parmi ceux-ci, les programmes artistiques et politiques spéciaux "Sous le drapeau glorieux", "La Patrie dans nos cœurs" et "Hanoï - De l'automne historique". Un grand défilé militaire, un rassemblement de masse et une exposition de grande envergure présentant les réalisations nationales du Vietnam sont également prévus.

VNA/CVN