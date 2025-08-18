Valoriser le rôle de la Police populaire dans les affaires extérieures

Dans le contexte où la mondialisation et l’intégration internationale se manifestent de plus en plus profondément, la valorisation du rôle de la Police populaire dans les affaires extérieures devient une nécessité urgente pour garantir la sécurité nationale. Il s’agit d’un fondement essentiel pour rehausser le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

>> 80 ans - gloire de la police populaire du Vietnam

>> Le SG exprime sa gratitude envers les générations de la Police populaire

>> Célébration des 80 ans de la Police populaire et remise de la 5e Étoile d’Or

Photo : VNA/CVN

Les affaires extérieures jouent toujours un rôle crucial dans la cause révolutionnaire du Vietnam. À travers les époques historiques, la politique extérieure, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement de notre pays, a été constamment maintenue, développée et perfectionnée, contribuant largement à la construction et à la défense de la Patrie.

Ces derniers temps, le travail des affaires extérieures de la Police populaire a constitué une part importante de la réussite de la mise en place des politiques extérieures du Parti, a souligné le général de brigade, Dang Xuân Hông, directeur du Département des affaires extérieures du ministère de la Police. La relation entre le ministère et ses partenaires est constamment, profondément et efficacement consolidée par l’établissement de nouveaux mécanismes de coopération (Dialogue sur la sécurité au niveau des ministres entre le Vietnam et l’Australie, Mécanisme de dialogue au niveau des vice-ministres sur l’assurance de la sécurité politique entre le ministère vietnamien et le ministère chinois de la Police). Cela a créé des conditions favorables et ouvert de nouvelles orientations de coopération entre le ministère vietnamien de la Police et ses partenaires.

Un bilan remarquable

Photo : ND/CVN

À ce jour, le ministère a établi des relations avec 141 organes de 62 pays, est membre de 18 organisations, 13 forums, et 12 mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Il coopère pleinement avec les 194 pays membres de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La Police populaire s’engage activement alors que le Vietnam assume le rôle de président de l’ASEAN, président de l’AIPA 41, ainsi que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, a informé Dang Xuân Hông.

Le 11 janvier 2024, le ministère de la Police a créé et présenté l’Unité de police constituée N1 (Formed Police Unit - FPU) destinée aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Cet événement marque une étape importante dans la poursuite de l’affirmation des orientations et des politiques extérieures ainsi que des engagements du Parti et du gouvernement du Vietnam en faveur d’une participation active aux activités de l’ONU et de la communauté internationale pour le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde entier.

Le monde traverse une période de transformations d’envergure historique. Les années à venir jusqu’en 2030 constituent la phase la plus cruciale pour l’établissement d’un nouvel ordre mondial. "Cette période représente également une opportunité stratégique majeure - une étape décisive de la révolution vietnamienne - afin d’atteindre les objectifs stratégiques fixés pour le centenaire de la fondation du pays, sous la direction du Parti, et de créer une base solide pour réaliser les objectifs du centenaire du pays", a jugé Dang Xuân Hông.

Renforcer le prestige du Vietnam

Photo : ND/CVN

Actuellement, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée vietnamienne s’efforce de concrétiser l’aspiration et la nouvelle vision de développement du pays, dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses évolutions imprévisibles, avec des problématiques de sécurité diverses et complexes ayant un impact direct sur la stabilité et le développement du Vietnam.

"Dans ce contexte, la poursuite de la mise en œuvre rigoureuse de la ligne diplomatique du Parti et de l’État s’impose comme une exigence objective et indispensable", a souligné le directeur du Département des affaires extérieures. Ce qui vise à renforcer l’image, la crédibilité et la position du Vietnam sur la scène internationale, à élargir l’espace de développement national, à défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, ainsi qu’à protéger le régime politique et la sécurité du pays, a-t-il poursuivi.

Photo : ND/CVN

Il est nécessaire que le travail des affaires extérieures de la Police populaire continue à s’adapter de manière souple aux évolutions rapides, complexes et imprévisibles de la situation internationale et régionale. Dans ce cadre, les orientations et lignes directrices du travail des affaires extérieures dans le domaine de la sécurité doivent suivre de près les mouvements vers la multipolarité et la multi-centralité dans le monde, a demandé Dang Xuân Hông.

Dans la mise en œuvre du travail de relations extérieures, la Police populaire doit appliquer de manière créative la devise "Réagir au changement par la constance", promouvoir la diplomatie du bambou, respecter fermement les principes et les objectifs stratégiques, tout en faisant preuve de souplesse et de créativité dans les stratégies et les tactiques.

Le dirigeant a mis l’accent sur l’accélération de la transformation numérique dans les activités extérieures de la Police populaire. Il faut également consulter et appliquer les expériences de transformation numérique des forces de Police des pays technologiquement avancés, a précisé-t-il.

Vân Anh/CVN