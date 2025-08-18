Le Vietnam et la Bulgarie renforcent leur coopération multisectorielle

À la mi-août, à Sofia, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a rencontré Atanas Zafirov, vice-Premier ministre bulgare et président du Parti socialiste bulgare (BSP).

>> Le Vietnam et la Bulgarie voient un fort potentiel de coopération maritime

>> Vietnam - Bulgarie : volonté commune de porter leurs liens à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice a félicité Atanas Zafirov pour son élection à la présidence du BSP en février 2025. Elle a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Bulgarie, en particulier à travers les relations entre partis politiques.

De son côté, Atanas Zafirov a exprimé sa volonté de dynamiser la coopération interpartis, d’intensifier le dialogue politique de haut niveau, les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière d’élaboration des politiques. Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans les domaines de la jeunesse, de la culture, ainsi que des relations entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique entre les deux pays.

Il a salué l’efficacité du mécanisme du Comité intergouvernemental Vietnam – Bulgarie et proposé d’élargir la coopération à des secteurs tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, la science et la technologie, le tourisme et le travail. Il a souligné la nécessité de tirer parti des cadres de coopération Vietnam - UE et Vietnam - ASEAN, tout en saluant la nouvelle politique vietnamienne d’exemption de visa pour les citoyens bulgares.

Auparavant, l’ambassadrice vietnamienne avait rencontré plusieurs ministres bulgares issus du BSP, notamment Manol Genov, ministre de l’Environnement et des Ressources en eau ; Ivan Peshev, ministre de la Jeunesse et des Sports ; et Borislav Gutsanov, ministre du Travail et de la Politique sociale. Ces rencontres ont confirmé la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Concernant l’environnement, l’ambassadrice a proposé d’instaurer un mécanisme officiel de coopération entre les ministères des deux pays, incluant échanges de délégations, partage d’expériences, transfert de technologies dans le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, le contrôle de la pollution, le développement des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles.

Elle a également suggéré de renforcer la coopération dans les sports, de faciliter les stages d’entraînement des équipes vietnamiennes en Bulgarie, ainsi que les échanges d’experts sportifs...

Le ministre Manol Genov a exprimé la volonté de la Bulgarie d’échanger savoir-faire, technologies, experts et bourses d’études dans les domaines où elle dispose d’une expertise : sécurité énergétique, biodiversité, prévention des catastrophes naturelles et des incendies de forêt. Il s’est également montré intéressé par l’expérience vietnamienne dans le développement de l’économie maritime.

Le ministre Ivan Peshev a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du sport et de la jeunesse. Il a proposé d’échanger des délégations à tous les niveaux et de soutenir la formation d’entraîneurs et athlètes vietnamiens dans les sports dans lesquels la Bulgarie possède des atouts.

VNA/CVN

