Hanoï s’illumine pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Hanoï organisera un feu d’artifice le soir du 10 août dans le cadre du programme artistique et politique "La Patrie dans nos cœurs" pour célébrer le 80 e anniversaire de la Révolution d’août (19 août) et la Fête nationale (2 septembre).

>> Hanoï en liesse à l’approche de la grande Fête nationale

>> Quelques dates clés liées au défilé militaire et civil à l’occasion de la Fête nationale

>> Hanoï lance une plateforme numérique pour célébrer la Fête nationale

Le feu d’artifice aura lieu à 22h00 sur le circuit de Formule 1, dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm, près du stade My Dinh. Il durera huit minutes et comprendra 300 feux d’artifice à haute altitude et 60 feux d’artifice à basse altitude.

Photo : Nhândân/CVN

Le spectacle "La Patrie dans nos cœurs" débutera le même jour à 20h00 au stade national My Dinh. Il mettra en vedette des artistes de renom, dont l’artiste populaire Thu Huyên, l’artiste émérite Dang Duong, des chanteurs pop tels que Pham Thu Hà, Tung Duong, Vo Hà Trâm, Hà Lê, Noo Phuoc Thinh, Toc Tiên, Thanh Duy, Suboi et Dông Hung, ainsi que le groupe Oplus.

Outre le programme du 10 août, le Comité populaire de Hanoi organisera également des feux d’artifice le soir du 2 septembre sur cinq sites : le lac Hoàn Kiêm, le parc Thông Nhât, le lac Van Quan, le stade national My Dinh et le lac de l’Ouest. Ces sites proposeront des feux d’artifice traditionnels et des spectacles pyrotechniques artistiques, illuminant le ciel de la capitale.

La cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) aura lieu le 2 septembre à 06h30 sur la place Ba Dinh, en même temps qu’un défilé militaire organisé par le ministère de la Défense. Environ 30.000 participants sont attendus, sans compter les participants des formations de parade.

Afin de préparer au mieux les activités liées à l’anniversaire et au défilé, une répétition préliminaire aura lieu le 27 août à 21h00 et la répétition finale le 30 août à 07h00.

VNA/CVN