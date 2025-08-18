Vietnam - Bhoutan : Coopération pour la paix, le développement et la durabilité

À l’occasion de la visite d’État au Vietnam du roi et de la reine du Bhoutan, l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a évoqué, dans une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information, les enjeux et perspectives de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

>> Le roi et la reine du Bhoutan attendus au Vietnam

>> Approfondir et dynamiser les relations Vietnam - Bhoutan

Photo : Getty Images/VNA/CVN

À l'occasion de la visite d'État au Vietnam du roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et de la reine Jetsun Pema du Bhoutan du 18 au 22 août, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, également accrédité au Bhoutan et au Népal, Nguyên Thanh Hai, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur la signification de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Selon l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai, cette visite revêt une importance capitale et une portée historique, puisqu'il s'agit de la première visite du roi du Bhoutan au Vietnam en 13 ans, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2012.

Cette visite témoigne de l'appréciation du Bhoutan pour le fort développement du Vietnam et la coopération multiforme entre les deux pays. Elle illustre également la politique étrangère du Vietnam fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations avec les autres pays, au service de la paix, de la coopération et du développement.

Dans le cadre de cette visite, les dirigeants de deux pays discuteront des orientations futures de la coopération bilatérale, échangeront leurs expériences en matière de gouvernance nationale, de développement socio-économique, d'amélioration du bien-être, de préservation de l'identité culturelle et de protection de l'environnement.

Le diplomate vietnamien Nguyên Thanh Hai s'est déclaré convaincu que cette visite ouvrirait une nouvelle ère de coopération et contribuerait au développement de manière efficace et substantielle de l'amitié entre les deux pays, au bénéfice des deux peuples et à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Depuis 2012, les relations entre le Vietnam et le Bhoutan se sont développées positivement, notamment à travers des échanges réguliers entre les dirigeants et la coordination étroite sur la scène internationale, notamment à l'ONU.

Le tourisme constitue un point fort : de plus en plus de Vietnamiens découvrent le Bhoutan, célèbre pour son attachement au concept de "Bonheur national brut" (BNB), tandis que le Vietnam attire également des visiteurs bhoutanais. La mise en place de vols réguliers entre les deux pays en 2025 devrait stimuler davantage ces échanges.

Sur le plan économique, bien que les investissements et le commerce restent modestes, des entreprises vietnamiennes s'implantent progressivement au Bhoutan. Un projet vietnamien dans le secteur de la décoration intérieure et de la construction est déjà en cours.

Selon l'ambassadeur, les deux pays partagent la foi bouddhique, ce qui constitue une base favorable pour renforcer les échanges entre les peuples et promouvoir le tourisme, notamment le tourisme spirituel. Ils attachent de l'importance à une croissance économique associée à la préservation des valeurs traditionnelles, à la protection de l'environnement et au développement des domaines contribuant au bien-être de la population, en particulier l'éducation et la santé.

En outre, le Bhoutan souhaite notamment attirer les investissements vietnamiens dans le projet de la ville "Gelephu Mindfulness City" (GMC), axée sur la croissance verte et le bien-être.

Pour renforcer la coopération, l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a proposé d'établir des mécanismes bilatéraux dans tous les domaines, d'améliorer la connectivité aérienne avec une liaison directe, et de promouvoir les échanges culturels, touristiques et économiques.

VNA/CVN