Hommage solennel des dirigeants vietnamiens au Président Hô Chi Minh

Une délégation de dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam, est allée rendre hommage le 17 août au Président Hô Chi Minh en son mausolée, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (19/8/2005-19/8/2025) et du 20 e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité nationale.

>> Côn Dao : hommage solennel aux héros et patriotes tombés pour la Patrie

>> Hommage solennel des dirigeants vietnamiens au Président Hô Chi Minh

>> Gia Lai : hommage solennel aux héros morts pour la Patrie

Photo : VNA/CVN

Elle comprenait notamment le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong ; le Premier ministre, Pham Minh Chinh ; le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân ; le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État.

Les dirigeants ont exprimé leur profonde reconnaissance en commémorant les grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh" a été déposée.

Histoire héroïque et traditions glorieuse

Tout au long de sa vie d’activités révolutionnaires, le Président Hô Chi Minh a toujours accordé une affection particulière ainsi qu’une direction régulière, attentive et concrète à la Police populaire. Quatre-vingts ans d'édification, de combat et de maturation ont affirmé la nature révolutionnaire et la vaillance combative de la Police populaire - force armée essentielle et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple. Avec son histoire héroïque, ses traditions glorieuses et ses grandes réalisations, la Police populaire a contribué de manière importante à écrire l’épopée glorieuse de la nation, permettant à la révolution vietnamienne de surmonter tous les écueils et de remporter victoire après victoire.

Photo : VNA/CVN

Animés par un profond attachement et un sens élevé de responsabilité envers le Parti et le Président Hô Chi Minh, l’ensemble des cadres et soldats de la Police populaire du Vietnam sont résolus à promouvoir les 80 années de traditions glorieuses et empreintes de fierté. Ils s’engagent à faire rayonner davantage les qualités révolutionnaires et les belles traditions, à continuer d’être exemplaires et pionniers, noyau central dans la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Parti ; à toujours placer les intérêts nationaux et ceux du peuple au-dessus de tout, à servir pleinement la Patrie et la population, à accomplir brillamment toutes les missions confiées, et à écrire de nouvelles pages d’or dans l’histoire.

Les délégués se sont ensuite rendus au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï, où ils ont également déposé une gerbe portant l’inscription : "Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie".

Dans la matinée du 17 août, une délégation du Comité du Parti de la Police centrale et du ministère de la Police, conduite par le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de la Police centrale et ministre de la Police, accompagnée des membres permanents du Comité du Parti de la Police centrale et des responsables du ministère, est allée déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’offrir de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie au Mémorial des Héros et Martyrs, rue Bac Son.

Dans la même matinée, des délégations du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique, conduite par son ministre Luong Tam Quang sont également venues rendre hommage au Président Hô Chi Minh et au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son.

VNA/CVN