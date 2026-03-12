Une professeure trentenaire candidate aux législatives 2026

La Professeure associée Trân Thi Hông Liên, titulaire d’un doctorat obtenu en Australie, figure parmi les candidates à la XVI e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Elle se présente dans la circonscription N°11 de Hô Chi Minh-Ville.

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Membre du Comité exécutif du Parti de l’Université nationale de Hô Chi Minh Ville, secrétaire de cellule du Parti et doyenne de la Faculté de gestion des entreprises à l’Université d’économie et de droit (relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), la Professeure associée Trân Thi Hông Liên est née le 7 novembre 1983 dans la commune de Thuong Phúc, à Hanoï. Elle réside actuellement dans le quartier de Long Truong, ville de Thu Duc, à Hô Chi Minh Ville.

Diplômée en économie, spécialité gestion des entreprises, de l’Université nationale d’économie, elle y obtient un master en 2009. En 2018, elle décroche un doctorat en gestion des entreprises à l’Université Murdoch, en Australie, avant d’être promue professeure associée en économie dans la même spécialité.

Elle débute sa carrière comme maîtresse de conférences à l’Université de Commerce entre 2006 et 2008, puis rejoint plusieurs entreprises et groupes, dont GAMI, VINAPOL et la Société d’investissement et de développement coréenne. Depuis 2011, elle enseigne à l’Université d’économie et de droit. Entre 2013 et 2017, elle poursuit ses études doctorales en Australie, tout en participant activement aux activités associatives étudiantes et aux travaux du Parti au sein de la communauté vietnamienne.

Nommée doyenne adjointe en 2019, elle prend la direction de la Faculté de gestion des entreprises en août 2022. De 2022 à 2025, elle assume parallèlement les fonctions de directrice des ressources humaines de l’établissement.

Une double expérience

Candidate aux législatives, Trân Thi Hông Liên affirme qu’en cas d’élection, elle s’attachera à remplir pleinement les responsabilités confiées par les électeurs. Forte de plus de vingt ans d’expérience au sein d’organisations publiques, privées et étrangères, ainsi que dans le conseil en stratégie et en gouvernance d’entreprise, elle entend mettre son expertise au service des politiques publiques liées à la gestion et renforcer les échanges avec les médias nationaux et internationaux.

Photo : CTV/CVN

Elle déclare vouloir participer activement aux sessions parlementaires, aux travaux des délégations et des commissions, ainsi qu’aux activités extérieures de l’Assemblée nationale dans le cadre de la coopération interparlementaire.

La candidate promet également de maintenir un contact étroit avec les électeurs, d’être à l’écoute de leurs préoccupations et d’en transmettre fidèlement le contenu à l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux autorités de Hô Chi Minh-Ville. Parmi les priorités qu’elle met en avant figurent la protection sociale, le logement abordable et le logement social, l’environnement, la planification urbaine et l’amélioration de la qualité de vie.

Elle ambitionne d’être “une voix active” des électeurs de Hô Chi Minh-Ville au Parlement, contribuant à l’amélioration du cadre juridique afin de faciliter l’exercice des droits et des devoirs des citoyens, tout en soutenant un développement durable et prospère des entreprises, au Vietnam comme à l’international. Le droit des entreprises, la fiscalité, l’investissement, le commerce et la concurrence comptent parmi les domaines qu’elle souhaite particulièrement approfondir.

Trân Thi Hông Liên indique également vouloir apporter au Parlement des analyses scientifiques rigoureuses sur les grandes questions nationales, fondées sur des recherches fiables et en phase avec les évolutions de la science, de la technologie et de l’innovation, dans un contexte où la décision publique doit s’appuyer sur des données probantes. Elle entend aussi porter la voix de la communauté intellectuelle sur les enjeux de l’éducation et de la formation, notamment de l’enseignement supérieur, et promouvoir le développement scientifique et technologique au sein des universités, des instituts de recherche et des entreprises.

Enfin, elle assure qu’elle participera activement aux séances de questions au gouvernement afin d’éclairer les sujets préoccupant les électeurs et qu’elle placera l’intérêt national et celui des citoyens au cœur de ses votes sur les grandes orientations du pays.

La circonscription N°11 de Hô Chi Minh-Ville regroupe les quartiers de Đông Hòa, Linh Xuân, Thu Duc, Tang Nhon Phú, Long Binh, Long Phuoc, Binh Trung, Phuoc Long et Long Truong.

Lê Huyên - Phuong Nga/CVN