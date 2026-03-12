Élections législatives et locales

Hô Chi Minh-Ville : des millions de bulletins pour une même confiance

Dans l’atmosphère animée des journées de mars, vibrantes des couleurs des drapeaux et des fleurs, à l’approche de l’élection des députés de l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des députés des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, plus de dix millions d’électeurs de Hô Chi Minh-Ville suivent attentivement et participent activement aux préparatifs du jour du scrutin.

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Il s’agit de la première élection organisée depuis la réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux. Dans la ville, le travail de préparation se déroule de manière plus urgente que jamais, des millions de bulletins de vote continuent d’être distribués aux électeurs. Tous partagent une même confiance et placent leurs espoirs dans des députés suffisamment consciencieux et suffisamment compétents pour un avenir de bonds en avant.

Urgence et responsabilité à partir de la "première ligne"

La transition vers le modèle de gouvernement local à deux niveaux a insufflé une nouvelle dynamique à l’organisation des élections dans les 168 communes, quartiers et zones spéciales de Hô Chi Minh-Ville. Les directives et décisions du Comité électoral de la Ville sont désormais transmises directement et rapidement aux autorités de base, considérées comme la "première ligne" de toutes les activités électorales. Grâce à cela, le rythme des préparatifs s’est accéléré et les questions sur un territoire de plus de 14 millions d’habitants peuvent être traitées plus efficacement.

Au quartier Bàn Co, les effets du nouveau modèle se manifestent clairement dans la détermination avec laquelle les autorités locales pilotent les préparatifs électoraux.

Selon Huỳnh Gia Giang, vice-secrétaire, président du Comité populaire du quartier et vice-président du Comité électoral du quartier de Bàn Co, la localité a achevé l’impression de 62.186 cartes électorales, prêtes à être distribuées à la population. D’après les statistiques d’août 2025, le quartier compte 20.254 foyers et 66.392 habitants, dont 55.538 électeurs âgés de 18 ans et plus. L'établissement de la liste électorale cette année a été réalisé de manière scientifique, grâce à l’exploitation de la base de données nationale sur la population et à l’application du système d’identification électronique VNeID.

Les préparatifs logistiques sont menés avec un esprit d’exécution "express"

Nguyên Ngọc Duc, directeur du Centre de services publics du quartier de Bàn Co, explique que le centre a mobilisé l’ensemble de ses cadres et fonctionnaires, avec le soutien de la milice populaire et des forces de sécurité de base, afin de préparer 32 bureaux de vote. Au 5 mars, le quartier avait déjà achevé la mise en place d’un bureau de vote modèle destiné à servir de référence aux autres équipes électorales. Au total, 138 urnes électorales (dont celles destinées aux trois niveaux d’élection et les urnes supplémentaires) ainsi que plus de 160 isoloirs, conçus séparément pour garantir la confidentialité du vote et faciliter la participation des électeurs ayant des besoins particuliers, ont été préparés.

La rigueur professionnelle dans l’organisation se manifeste également dans le quartier de Diên Hông, où un test du fonctionnement du processus de vote a récemment été organisé au bureau de vote N°8 (quartier résidentiel N°6). Avec la participation de 250 électeurs figurants, "cette répétition" dirigée directement par Lê Van Minh, secrétaire du Comité du Parti, président du Conseil populaire et président du Comité électoral du quartier de Diên Hồng, a permis de vérifier la capacité opérationnelle du dispositif et d’évaluer les solutions prévues pour faire face aux situations éventuelles le jour du scrutin. Le programme d’essai a été organisé en respectant scrupuleusement toutes les étapes, depuis la cérémonie de lever du drapeau, la vérification des scellés sur les urnes, jusqu’à la procédure de dépôt des bulletins dans trois urnes distinctes, différenciées par couleur selon les trois niveaux de représentants à élire.

Selon Lê Van Minh, ces exercices constituent la meilleure manière de préparer les équipes électorales afin de garantir que le 15 mars, aucune erreur procédurale ne se produira. À cette occasion, les équipes des bureaux de vote doivent répartir clairement les tâches entre leurs membres et vérifier soigneusement les conditions matérielles (sonorisation, éclairage, etc.) afin de garantir le bon déroulement du vote des électeurs.

Lê Văn Minh souligne également que les personnes directement chargées des missions des équipes électorales doivent non seulement maîtriser les procédures, mais aussi faire preuve d’une grande habileté dans leur application, notamment en ce qui concerne le dépouillement des votes et l’utilisation correcte des formulaires réglementaires. L’esprit général est de travailler avec la plus grande rigueur, de vérifier minutieusement chaque détail et de ne laisser place à aucune erreur, même minime.

Des heures supplémentaires pour remettre les cartes d’électeur à chaque citoyen

À l’approche du scrutin, l’atmosphère de travail dans les quartiers devient de plus en plus soutenue et urgente. Les équipes des bureaux de vote du quartier Bàn Co ont lancé une campagne "aller dans chaque ruelle, frapper à chaque maison" afin de distribuer les cartes d’électeur. Les responsables du secteur résidentiel, sans se soucier de la chaleur ni des heures de repos, vérifient minutieusement chaque information figurant sur les cartes afin d’éviter toute erreur avant de les remettre directement aux électeurs.

M. Phạm Liên, chef du Comité de gestion du quartier résidentiel n°34, indique que son secteur compte près de 2.000 électeurs. La distribution des cartes d’électeur est effectuée au fur et à mesure de la vérification des informations, avec pour objectif d’achever l’opération le 10 mars.

Dans le même esprit, les membres des équipes des bureaux de vote du quartier Phú An intensifient leurs efforts, travaillant avec urgence pour vérifier, classer et remettre en main propre la carte d’électeur à chaque habitant de la circonscription.

Selon les observations du reporter, le quartier de Phú An a achevé la publication de la liste officielle des candidats aux élections des députés du Conseil populaire du quartier, établie par chaque circonscription électorale. Parallèlement, des rencontres avec les électeurs ont été organisées afin que les candidats puissent présenter leur programme d’action et recueillir les opinions et propositions des électeurs.

Les responsables du quartier de Phú An indiquent que, afin de garantir l’avancement des préparatifs électoraux, les cadres et fonctionnaires du quartier ainsi que les forces mobilisées dans les secteurs résidentiels travaillent ces derniers jours jusque dans la soirée et durant le week-end pour achever les tâches nécessaires. Cette mesure vise à remettre en temps opportun la carte d’électeur directement en main propre à chaque habitant, afin de garantir que les électeurs soient parfaitement informés de la date, du lieu et des modalités de vote.

Selon le rapport du Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville, la liste électorale a été affichée publiquement dans les sièges des Comités populaires communaux, dans les lieux de réunion des quartiers, hameaux et zones résidentielles, ainsi que dans les espaces publics situés dans les zones de vote. Les équipes des bureaux de vote déploient activement la distribution des cartes d’électeur ; dans de nombreux endroits, elles travaillent toute la nuit afin de remettre à temps les cartes aux personnes inscrites sur la liste électorale.

Le Comité électoral de la ville a chargé la Police de la ville de poursuivre la vérification, l’ajustement et la mise à jour de la liste électorale jusqu’au jour du scrutin. Parallèlement, les informations relatives aux électeurs sont standardisées et toutes les forces locales - des groupes résidentiels aux comités de gestion des quartiers - sont mobilisées selon le principe "aller dans chaque ruelle, frapper à chaque porte, vérifier chaque carte", afin de garantir qu’aucun électeur ne soit oublié dans la zone administrée.

En plus de la carte d’électeur, chaque foyer reçoit un dossier contenant les biographies résumées et les programmes d’action des candidats à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à différents niveaux. Cette démarche permet aux électeurs de disposer de davantage de temps pour étudier les profils et choisir les représentants les plus aptes à exprimer leur volonté et leurs aspirations.

Les attentes placées dans les "architectes" de la mégapole

À ce jour, Hô Chi Minh-Ville a organisé des milliers de rencontres avec les électeurs, en présentiel comme en ligne, attirant des millions de participants. Cette étape est essentielle pour permettre aux électeurs de s’informer sur les programmes d’action, d’évaluer les compétences et le dévouement des candidats avant d’exercer leur droit de vote. Face aux nouvelles perspectives de cette "mégapole" de plus de 14 millions d’habitants, les électeurs expriment non seulement leurs attentes, mais formulent aussi de nombreuses exigences quant au sens des responsabilités, au courage et aux compétences des représentants qu’ils éliront.

Pham Tiên Canh, électeur du hameau 38, commune de Hóc Môn et ancien cadre militaire, partage avec franchise les critères essentiels pour choisir un candidat. Selon lui, un représentant doit occuper une fonction et exercer dans un domaine lui permettant de contribuer efficacement aux débats parlementaires. "Un représentant doit prendre pleinement en compte les avis des électeurs, les synthétiser de manière complète et les transmettre fidèlement au Conseil populaire. Si deux candidats proviennent du même organisme, nous choisirons celui qui occupe une fonction plus importante et qui fait preuve d’un plus grand sens des responsabilités. Nous espérons qu’une fois élus, les représentants maintiendront un lien étroit avec la population, écouteront les citoyens et défendront au mieux les intérêts du peuple", a partagé M. Canh.

Nguyên Thị Ngọc Phuong, 70 ans, électrice du quartier de Bàn Co, confie que, après plus de 70 ans de vie à Hô Chi Minh-Ville, c’est la première fois qu’elle perçoit aussi clairement des changements positifs dans l’administration locale, notamment parmi les cadres dirigeants du quartier. Selon elle, ces responsables sont plus jeunes, dynamiques, proches des habitants et attentifs aux problèmes quotidiens du quartier. Cette évolution réjouit de nombreux électeurs âgés et renforce leurs attentes envers leur vote lors du prochain scrutin.

Les jeunes électeurs, quant à eux, placent leurs espoirs dans l’innovation technologique et les politiques de logement durable. Nguyên Huu Nhân, électeur du quartier de Phú Nhuân, déclare : "Je m’intéresse aux candidats qui s’engagent fortement en faveur des infrastructures numériques et du logement social à l’échelle régionale. Avec plus de 14 millions d’habitants, si nous n’avons pas des représentants capables de penser grand, d’agir avec audace et de créer un espace de vie moderne, nous risquons de prendre du retard par rapport aux pays développés de la région et du monde. Nous avons besoin de responsables au comportement civique, maîtrisant les technologies et capables d’écouter les citoyens par les canaux directs que met en place le nouveau modèle de gouvernance locale".

Nguyên Thị Thanh, ouvrière vivant dans la ville, explique pour sa part qu’elle craignait auparavant que la voix d’une travailleuse soit peu entendue dans une grande métropole. Mais depuis la mise en œuvre du modèle d’administration local à deux niveaux, de nombreuses démarches administratives liées aux résidences et à l’assistance sociale sont désormais traitées plus rapidement au niveau du quartier. Elle espère que les représentants élus continueront dans cette voie : les décisions prises au niveau municipal doivent rester étroitement liées à la réalité de la vie des travailleurs.

Avec son poids économique et démographique considérable, les électeurs de Hô Chi Minh-Ville savent que chaque bulletin de vote contribuera à choisir des représentants compétents et dotés d’une réelle stature pour participer à la gestion d’une métropole de statut particulier. Les attentes de la population ne se limitent pas aux programmes d’action sur le papier : elles reposent également sur la capacité à résoudre concrètement les problèmes interrégionaux. Ainsi, les plus de dix millions de bulletins des électeurs de la ville ne constituent pas seulement une formalité juridique ni l’exercice d’un droit et d’un devoir civiques, ils représentent la cristallisation d’"une confiance" - la confiance en un avenir de développement dynamique, civilisé et solidaire pour la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh.

Texte et photos : Quang Châu/CVN