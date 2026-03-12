Élections législatives, un moteur pour la nouvelle ère de développement du Vietnam

Les élections des députés de la XIV e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constituent une étape cruciale pour concrétiser les objectifs stratégiques du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement pour la nation.

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Lors d'une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a salué l’envergure de cet événement politique majeur, le diplomate cubain s'est dit impressionné par les préparatifs minutieux, mettant particulièrement en avant la large consultation populaire et la sélection stricte des cadres. Selon lui, le scrutin prévu pour le 15 mars prochain sera déterminant pour consolider le système politique démocratique et renforcer les capacités de direction du pays dans cette nouvelle phase.

L’ambassadeur a également souligné le caractère particulier de ces élections, qui se déroulent dans un contexte marqué par une importante restructuration administrative au Vietnam, avec la fusion de plusieurs unités territoriales aux niveaux provincial et communal. Il a salué les efforts du Parti et du gouvernement vietnamiens visant à rationaliser l’appareil d’État, à réduire les échelons intermédiaires et à améliorer l’efficacité de la gouvernance. Selon lui, cette réorganisation, créant de nouveaux "espaces politico-économiques", favorise non seulement des liens régionaux plus étroits, mais permet aussi aux administrations locales d’agir plus efficacement tout en restant proches des aspirations des citoyens.

Rogelio Polanco Fuentes a exprimé l’espoir de voir la nouvelle législature de l’Assemblée nationale jouer un rôle central dans la mise en œuvre des trois percées stratégiques définies par le XIVe Congrès national du Parti. La priorité accordée au travail législatif et au perfectionnement du cadre institutionnel devrait permettre de mobiliser pleinement les ressources nationales, d’éviter les chevauchements et d’accélérer l’application des politiques nationales. Parallèlement, le développement de ressources humaines de haute qualité et la modernisation des infrastructures stratégiques -notamment dans les domaines du numérique, des transports et de la logistique - devront être activement promus afin de soutenir la croissance socio-économique.

Sur le plan des relations interparlementaires, le diplomate a réaffirmé la coopération étroite entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba. Par le biais du mécanisme du Comité de coopération interparlementaire, les deux parties ont activement supervisé et continuent de superviser la mise en œuvre des accords économiques de haut niveau, afin de garantir l’application efficace et concrète des engagements. Il s’est déclaré convaincu que la 16e législature contribuera à insuffler un nouvel élan à cette relation traditionnelle spéciale, en favorisant un rapprochement accru entre les deux peuples à travers le partage d’expériences législatives et de gouvernance sociale.

En conclusion, l'ambassadeur a rappelé le parcours de ces 60 dernières années, marqué par la déclaration historique du commandant en chef Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner son propre sang !". Rogelio Polanco Fuentes a souligné que c’est le moment de transformer cette solidarité historique en ressources matérielles tangibles. Malgré les incertitudes mondiales, il a affirmé que la fraternité entre le Vietnam et Cuba demeure un modèle exemplaire de relations internationales, et que la poursuite d'une coopération substantielle dans tous les domaines est le meilleur moyen pour les deux nations de progresser sur la voie du socialisme, pour la paix et le développement de l'humanité.

VNA/CVN