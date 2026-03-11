Le Vietnam préside des consultations en vue de la 11e Conférence d'examen du TNP

L'ambassadeur Do Hung Viet, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies à New York, en sa qualité de président désigné de la 11 e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a présidé les 9 et 10 mars, une série de consultations avec des groupes régionaux et des États membres au sein des organes de l'ONU à Genève.

L'ambassadeur Do Hung Viet a présidé des consultations avec des États membres du TNP appartenant au Mouvement des non-alignés, au Groupe des pays d'Europe orientale, au Groupe des pays d'Europe occidentale et à d'autres instances. Il a également tenu des consultations bilatérales avec la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

Photo: VNA/CVN

Par ailleurs, il a présidé et prononcé un discours lors d'un événement organisé conjointement par le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) et l'Union européenne (UE) sur les préparatifs de la prochaine Conférence d'examen du TNP.

Lors des réunions, les représentants des pays et des organisations internationales ont salué le rôle du Vietnam en tant que président de la Conférence d’examen du TNP de 2026, notamment dans un contexte de complexification croissante de l’environnement sécuritaire international.

De nombreux pays ont exhorté le Vietnam, en sa qualité de président de la conférence, à aborder les questions de manière équilibrée, constructive et pragmatique. Ils ont également affirmé leur volonté de poursuivre une étroite coordination avec le président afin d’obtenir des résultats concrets lors de la conférence. Les États membres ont réaffirmé l’importance du TNP et de son processus d’examen pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion du développement durable.

Les consultations ont porté sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la conférence, notamment celles relatives au désarmement nucléaire. Face à la prolongation des conflits et à la montée des tensions dans diverses régions, de nombreux pays ont souligné l’urgence pour la Conférence d’examen d’aboutir à des résultats concrets, réaffirmant ainsi le ferme engagement des États membres envers le TNP et le régime mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires.

Les pays ont également souligné l’importance du respect du droit international, de la promotion du règlement pacifique des différends, de la prévention d’une course aux armements et de la réduction du risque de guerre nucléaire.

S’exprimant lors des consultations, le diplomate vietnamien a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam à assumer pleinement ses responsabilités en tant que président de la Conférence d’examen du TNP, garantissant ainsi que le processus de consultation et de discussion se déroule de manière équitable, ouverte, inclusive, transparente et efficace.

Il a appelé les pays et la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour identifier un terrain d’entente et maintenir le dialogue, même sur les questions faisant encore l’objet de profondes divergences. Il a souligné que de tels efforts contribueraient à l’obtention de résultats concrets et renforceraient la confiance et l’engagement envers le TNP dans le contexte actuel.

De nombreux pays ont également exprimé leur vive préoccupation quant à l’incidence des conflits en cours et des points chauds dans le monde sur le processus d’examen du TNP, en particulier la situation au Moyen-Orient. Ils ont néanmoins insisté sur le fait que le TNP demeure le seul mécanisme de contrôle des armements nucléaires existant qui inclut tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par conséquent, les pays ont souligné la nécessité pour toutes les parties de déployer tous les efforts possibles afin que la prochaine Conférence d’examen aboutisse à des résultats tangibles.

VNA/CVN