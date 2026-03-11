Le chef du Parti appelle à renforcer le cadre juridique de la sécurité alimentaire

L’amélioration des mécanismes et des politiques en matière de sécurité alimentaire doit viser à protéger au mieux la santé publique, à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires de tous les jours et à créer un environnement transparent et favorable aux producteurs et commerçants légitimes, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le 11 mars.

Président de la réunion du premier trimestre du Conseil permanent du Comité directeur central pour le perfectionnement des institutions et des lois, il a souligné que les infractions liées à la production et au commerce d’aliments non conformes aux normes, qui menacent la santé publique, doivent être traitées avec la plus grande fermeté.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a demandé au Comité du Parti gouvernemental d’enjoindre les ministères et les secteurs concernés à mener un examen approfondi des positions et des directives du Parti en matière de sécurité alimentaire. Sur la base de cet examen, les autorités devront définir les orientations et les actions à entreprendre pour améliorer les mécanismes et les politiques de gestion de la sécurité alimentaire dans les prochains mois.

Il a insisté sur le fait que les efforts doivent aller au-delà de la simple révision et du complément de la loi sur la sécurité alimentaire et de ses textes d’application. Les lacunes relatives aux normes, aux réglementations techniques, à la gestion de la qualité des produits et au contrôle des marchandises doivent être traitées de manière coordonnée afin de garantir la faisabilité et la conformité aux pratiques internationales.

Un cadre juridique moderne

Concernant les amendements à la Loi sur la sécurité sanitaire des aliments, le dirigeant du Parti a déclaré que l'objectif est de construire un cadre juridique moderne, cohérent et efficace. Il a précisé que la gestion doit passer d'un contrôle fragmenté des différentes étapes à une supervision globale de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

La supervision doit couvrir toutes les étapes, des matières premières à la production, en passant par la transformation, la distribution, le commerce et la consommation, a-t-il affirmé. Cette approche permettrait de remédier aux chevauchements de compétences tout en améliorant la capacité à prévenir les risques et à réagir rapidement aux incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments.

Il a ajouté que cette mesure favoriserait également le développement d'une production alimentaire propre, sûre et de haute qualité, répondant à la demande intérieure et permettant au Vietnam de participer plus activement aux chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales sécurisées.

Lors de la réunion, les participants ont examiné des projets de documents, notamment une proposition d'orientations législatives pour la seizième législature de l'Assemblée nationale et les grandes lignes d'une stratégie visant à moderniser le système juridique vietnamien. Les rapports relatifs aux mécanismes et politiques d'institutionnalisation des directives du Parti en matière de développement économique privé ont également été examinés.

Photo : VNA/CVN

En conclusion de la réunion, le haut dirigeant du Parti a félicité les organismes ayant participé à l'élaboration des rapports et propositions et leur a demandé de prendre en compte les observations des participants afin d'affiner les documents.

Concernant les priorités législatives de la XVIe Assemblée nationale, il a souligné la nécessité de prioriser l'institutionnalisation des points clés des documents du XIVe Congrès national du Parti en 2026, tout en veillant à leur cohérence avec les orientations du Bureau politique visant à améliorer le système juridique vietnamien pour répondre aux exigences du développement dans la nouvelle ère.

S'agissant des politiques de promotion du développement du secteur privé, conformément à la Résolution N°68 du Bureau politique, il a appelé à une plus grande concrétisation des directives du Parti et à la publication rapide de réglementations détaillées afin que les politiques institutionnalisées puissent entrer en vigueur au plus vite.

Les organismes compétents ont été exhortés à poursuivre l'amélioration des mécanismes visant à créer un climat favorable aux investissements et aux affaires, à réduire les coûts de mise en conformité juridique et à faciliter l'accès aux ressources telles que le foncier, les capitaux, la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

Le leader du Parti a souligné que les politiques de soutien devraient permettre aux entreprises familiales de se développer en petites et moyennes entreprises (PME), aux PME de devenir de grandes entreprises et aux grandes entreprises de devenir des sociétés d'envergure régionale et mondiale.

VNA/CVN