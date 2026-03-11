Législatives 2026

Près de 9,7 millions d’électeurs de Hô Chi Minh-Ville inscrits aux élections

Près de 9,7 millions d’électeurs de Hô Chi Minh-Ville sont inscrits sur les listes électorales pour participer aux élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, selon la Commission électorale municipale.

La Commission électorale municipale a tenu sa 8e réunion, mercredi 11 mars, sous la direction de Vo Van Minh, président du Conseil populaire municipal et président de la Commission électorale municipale.

Photo: VNA/CVN

Lors de cette réunion, les responsables ont indiqué que les préparatifs électoraux se déroulaient de manière coordonnée et dans les délais impartis. La Commission électorale municipale a publié son règlement intérieur, attribué des tâches à ses membres et diffusé des documents d’orientation afin de garantir le bon déroulement des activités liées aux élections. Les sous-commissions et les organismes concernés font l’objet d’un suivi régulier pour s’assurer que les préparatifs sont menés comme prévu.

Les autorités ont précisé que la mise en œuvre des tâches au niveau communal s’est globalement déroulée dans les limites des exigences et des échéances fixées, les collectivités locales signalant rapidement toute difficulté ou tout problème émergent afin d’obtenir des orientations.

Suite aux vérifications et mises à jour, la ville a recensé près de 9,7 millions d’électeurs inscrits. L’impression et la distribution des cartes d’électeur aux commissions électorales communales sont terminées. Cependant, selon la police municipale, environ 8,7% des cartes n’avaient pas encore été distribuées au 11 mars. Des efforts sont déployés pour achever la distribution dans la journée afin de garantir à chaque électeur inscrit la possibilité d’exercer son droit de vote.

Au 8 mars, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam avait coordonné avec les collectivités locales l’organisation de 2.836 réunions d’information des électeurs et de 3.906 séances de présentation des candidats, attirant plus de 152.000 participants.

La sous-commission chargée du traitement des plaintes et des dénonciations a reçu six pétitions et les a traitées conformément à la réglementation en vigueur.

Des campagnes de communication publique ont également été largement menées via les médias, les plateformes numériques et des concours visant à sensibiliser la population. Par ailleurs, des plans d’intervention en matière de santé, de catastrophes et de sécurité alimentaire ont été mis en place.

Le vote anticipé s’est déroulé avec succès et en toute sécurité dans quatre zones des quartiers de Phuoc Thang et Tam Thang, ainsi que dans la commune de Long Son. Les urnes ont été scellées et resteront sous la surveillance des équipes électorales jusqu’au début du dépouillement, après la fermeture des bureaux de vote le 15 mars au soir.

Lors de la réunion, Nguyên Phuoc Loc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, également vice-président de la Commission électorale municipale, a exhorté les autorités à renforcer la supervision des préparatifs électoraux et à garantir le bon fonctionnement du système informatique soutenant le processus.

Il a également insisté sur la nécessité de maintenir la sécurité politique, l’ordre public et la sécurité alimentaire, tout en prenant des mesures pour prévenir les incendies et autres risques dans les bureaux de vote avant, pendant et après le jour des élections.

VNA/CVN