Législatives 2026

Hanoï et Quang Tri finalisent les derniers préparatifs pour le scrutin

Actuellement, de nombreuses localités de la capitale Hanoï et de la province de Quang Tri (Centre) s'activent pour déployer de manière synchrone et rigoureuse les activités d'information et de sensibilisation, tout en finalisant les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement des élections des députés à la XVI e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

À Hanoï, les administrations à tous les niveaux et les organes spécialisés ont élaboré des plans d’action proactifs visant à renforcer la diffusion de l’information, à embellir le paysage urbain et à organiser une vaste campagne de décoration visuelle.

Un large dispositif composé de panneaux, de banderoles, de slogans, de drapeaux nationaux et d’affiches thématiques a été installé le long des principales artères, dans les centres administratifs, les quartiers résidentiels ainsi que sur les sites de vote, conférant à la ville une apparence solennelle et soignée à l’approche du scrutin.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, des délégations d’inspection du Département de la culture et des sports de Hanoï ont effectué des tournées de contrôle afin d’évaluer l’état de la propagande visuelle au niveau local. Selon les conclusions de ces missions, la plupart des circonscriptions ont déjà achevé les étapes essentielles de l’organisation. D'ici le jour du scrutin, les autorités locales poursuivront les vérifications des systèmes de signalétique, et la supervision des installations logistiques telles que la sonorisation, l'éclairage et la salubrité environnementale, tout en maintenant une communication intensive durant cette phase décisive. Grâce à des préparatifs sérieux et synchronisés, les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 à Hanoï devraient se dérouler dans un esprit démocratique, sûr et conforme à la loi, constituant une grande fête pour l’ensemble de la population.

Une organisation sûre et rigoureuse du scrutin

À Quang Tri, afin de garantir une organisation sûre et rigoureuse du scrutin prévu le 15 mars, une délégation de travail du Commandement militaire provincial a mené, du 9 au 11 mars, des inspections sur les préparatifs des élections au sein des organes et unités des forces armées locales. La province dénombre sept zones de vote spécifiques gérées par les forces armées.

Le colonel Truong Nhu Y a salué la proactivité et le sens des responsabilités des organes et unités dans les préparatifs des élections. Dans les temps à venir, les localités et unités sont appelées à poursuivre l’examen minutieux de chaque étape, en particulier la vérification des listes électorales afin d’en garantir l’exactitude et d’éviter toute omission, assurant ainsi le droit de vote des citoyens. Elles doivent également renforcer la communication sur l’importance du scrutin, préparer pleinement les moyens matériels, assurer la sécurité et organiser efficacement les opérations dans les bureaux de vote, notamment dans les zones reculées.

Les organes et unités des forces armées de la province sont appelés à poursuivre l’organisation du scrutin de manière rigoureuse et conforme aux règlements, tout en créant les conditions favorables pour permettre aux électeurs de participer pleinement au vote, contribuant ainsi au succès des élections.

VNA/CVN