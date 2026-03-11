Élections législatives et locales : bâtir le socle institutionnel pour le développement

Prévues pour le 15 mars 2026, les élections législatives de la XVI e législature marquent un tournant institutionnel majeur. Ce scrutin crucial vise à renouveler la gouvernance nationale afin de bâtir un socle législatif moderne, propice au développement durable.

Photo : CTV/CVN

Les élections législatives et locales prévoient de désigner 500 représentants parmi 864 candidats au sein de 182 circonscriptions, parallèlement au renouvellement des Conseils populaires locaux pour la période 2026-2031. Bien au-delà d’un cycle politique ordinaire, cet acte souverain s’inscrit dans une phase de transformation profonde, où le pays doit saisir de nouvelles opportunités tout en surmontant des défis complexes.

Cette élection se déroule à un moment charnière du processus de développement national. Après près de quatre décennies de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam a obtenu des acquis socio-économiques majeurs, renforçant sa position et son prestige sur la scène internationale. Toutefois, les exigences de la nouvelle période ne se limitent plus à une croissance quantitative, mais imposent des standards plus élevés en matière de qualité de croissance, de compétitivité nationale, d'efficacité de la gouvernance étatique et de capacité d'adaptation face aux mutations rapides du monde. C'est dans ce contexte que le choix de députés ayant à la fois le "cœur" et la "stature" pour représenter le peuple devient crucial.

Un point notable est que ce scrutin est organisé plus tôt que d'habitude. Cela traduit l'exigence de parachever l'appareil d'État après le XIVe Congrès du Parti, afin de stabiliser rapidement l'organisation et d'améliorer l'efficacité du système politique pour répondre aux besoins d'un développement rapide et durable. La finalisation précoce de l'appareil de pouvoir d'État créera des conditions favorables au déploiement opportun des grandes orientations et politiques définies dans la stratégie de développement national pour la nouvelle ère.

Vers des objectifs stratégiques

Photo : VNA/CVN

Le XIVe Congrès du Parti a clairement identifié de nombreuses missions stratégiques pour propulser le pays vers un développement pérenne dans les décennies à venir. Parmi celles-ci figurent : perfectionnement synchrone de l'État de droit socialiste ; construction d'institutions de développement modernes et transparentes ; promotion de l'industrialisation et de la modernisation basées sur la science, la technologie et l'innovation ; développement de l'économie et de la société numériques et une intégration internationale proactive et profonde.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un système juridique cohérent, stable et hautement prévisible est un facteur clé. L'Assemblée nationale, de par ses fonctions constituante et législative, joue un rôle central dans la création du cadre institutionnel. Au-delà de la promulgation des lois, elle décide des enjeux nationaux cruciaux et exerce un contrôle suprême sur l'application de la Constitution et des lois, garantissant que le pouvoir d'État soit exercé dans la bonne direction.

La qualité des activités parlementaires influence donc directement tous les secteurs de la vie sociale. Un système juridique transparent et adapté favorise l'investissement, renforce la confiance des citoyens et des entreprises, tout en optimisant la gestion publique. À l'inverse, une législation manquant de pragmatisme ou lente à s'adapter aux changements économiques pourrait entraver le processus de développement.

Choisir des représentants dignes

Lors de la Conférence nationale sur les préparatifs électoraux du 15 novembre 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l'exigence d'organiser un scrutin démocratique, conforme à la loi, sûr, économe et qui soit véritablement une "fête du peuple". Ce message va au-delà de l'organisation logistique : il implique que la qualité de la démocratie et de la représentation doit être garantie dès l'étape de sélection des candidats.

L'élection est la forme par laquelle le peuple exerce directement son droit de souveraineté. À travers le bulletin de vote, l'électeur délègue son pouvoir à des représentants chargés de décider des questions majeures. Par conséquent, la qualité des élus est le facteur déterminant de l'efficacité des organes du pouvoir d'État tout au long du mandat.

Avec 864 candidats pour 500 sièges, ce scrutin est l'occasion de choisir des individus exemplaires en termes de courage politique, de moralité, de compétences professionnelles et de dévouement. Les élus devront être capables d'écouter et de refléter fidèlement la volonté du peuple, tout en possédant un esprit d'innovation et une vision à long terme pour participer à l'élaboration des politiques.

Modernisation et transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l'élection des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 revêt une importance capitale pour la gouvernance locale. En tant qu'organes du pouvoir d'État au niveau local, ils décident des questions liées directement au quotidien socio-économique des citoyens.

Une nouveauté majeure de ce cycle électoral est l'accélération de la transformation numérique dans tout le processus organisationnel. De l'établissement des listes électorales à la gestion des dossiers de candidature, des systèmes technologiques sont déployés pour accroître la transparence, l'exactitude et l'efficacité. La coordination étroite entre les localités et les organes centraux, notamment le ministère de la Police, garantit un fonctionnement fluide et sécurisé du système.

La numérisation ne simplifie pas seulement la gestion ; elle reflète la tendance à la modernisation de la gouvernance nationale. Des processus numérisés renforcent la confiance de la société dans l'objectivité et l'équité du scrutin.

En somme, le succès de l'élection ne se mesure pas seulement au taux de participation. Plus important encore est la qualité de l'équipe d'élus qui décidera, au nom de plus de 100 millions de citoyens, des enjeux stratégiques pour les cinq prochaines années. Si des députés compétents et audacieux sont choisis, la XVIe législature deviendra le noyau moteur des réformes institutionnelles.

Ce scrutin fait également office de "test" pour l'efficacité de l'appareil gouvernemental après les phases de restructuration et de simplification organique. Il exige une coordination rigoureuse entre les institutions, avec des responsabilités clairement définies pour chaque étape.

À plus large échelle, ces élections marquent le point de départ d'un nouveau chemin de réforme institutionnelle. Un scrutin démocratique et transparent créera une base politico-juridique solide pour bâtir une Assemblée nationale réellement innovante, professionnelle et déterminée dans l'action. Dans une ère où le Vietnam aspire à un développement rapide et à une intégration profonde, le bulletin de vote n'est pas qu'un choix de représentant : c'est l'expression d'une confiance et d'une attente envers l'avenir du pays.

Huong Linh - Xuân Bân/CVN