Médias et chercheurs internationaux saluent un événement politique majeur

Les médias et les milieux académiques aux États-Unis ainsi que dans plusieurs autres pays ont publié de nombreuses analyses sur les élections de l’Assemblée nationale du Vietnam et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, soulignant qu’il s’agit d’un événement politique important pour le processus de développement du pays.

Dans un article intitulé "Ten Elections to Watch in 2026" (dix élections à suivre en 2026), le Council on Foreign Relations (CFR) des États-Unis a classé les élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires du Vietnam parmi les événements politiques marquants de l’année. Selon l’article, ce scrutin devrait refléter la volonté populaire et un niveau élevé de consensus politique à la suite du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Plusieurs autres institutions de recherche estiment également que ces élections interviennent dans un contexte où le Vietnam accélère ses réformes économiques et administratives. D’après l’analyse du East Asia Forum relevant de l’Université nationale australienne (Australian National University), les élections prévues le 15 mars 2026 pourraient constituer un "tournant stratégique", alors que le Vietnam s’efforce à la fois de maintenir sa dynamique de croissance économique et d’ajuster sa politique étrangère dans un contexte de rivalités accrues entre grandes puissances.

De son côté, le quotidien South China Morning Post estime que le Vietnam intensifie ses réformes institutionnelles et renforce la lutte contre la corruption. Dans ce contexte, la nouvelle législature de l’Assemblée nationale est attendue pour continuer à jouer un rôle important dans le perfectionnement du cadre juridique et dans le renforcement du contrôle des activités de l’appareil d’État.

Dans un podcast diffusé le 10 mars sur le site web Stratfor, l’expert Asie - Pacifique Nate Fischler, du cabinet de conseil RANE, a estimé que les prochaines élections pourraient clarifier davantage les orientations politiques pour la nouvelle période et exercer une certaine influence sur l’environnement politico-économique du Vietnam.

Par ailleurs, plusieurs universitaires américains ont également formulé des évaluations positives de cet événement. Sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, le professeur Edmund Malesky de l’Duke University a estimé que ces élections contribueraient à consolider les bases institutionnelles pour la prochaine phase de développement du pays. Il a également prévu que la nouvelle Assemblée nationale pourrait voir l’émergence de davantage de jeunes visages disposant de solides compétences en matière de politiques publiques, afin de renforcer les fonctions législatives et de supervision des réformes administratives.

