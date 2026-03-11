Première réunion de hauts fonctionnaires du CPTPP en 2026 à Hanoï

La première réunion de hauts fonctionnaires (SOM1) de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) s'est ouverte le 11 mars à Hanoï, marquant le début d'une série d'activités dans le cadre de la présidence vietnamienne du CPTPP cette année.

Cette réunion, tenue en format hybride, rassemble de hauts fonctionnaires et des experts des économies membres du CPTPP, notamment l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Royaume-Uni et le Vietnam. Des représentants du Mexique ont participé à la séance d'ouverture en ligne.

Photo : VNA/CVN

Avant la cérémonie d'ouverture, un programme culturel présentant le patrimoine de Hanoï a été organisé afin de mettre en valeur l'identité culturelle de la capitale auprès des délégués internationaux.

À travers des performances artistiques, le programme a souligné que Hanoï est une ville millénaire où tradition et modernité se rencontrent.

Le Vietnam assumera la présidence tournante du CPTPP en 2026. Conformément au calendrier, la première réunion du Conseil suprême (SOM1) se tiendra à Hanoï du 10 au 13 mars. En préparation de cette année de présidence, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a publié la décision n° 141/QD-BCT le 21 janvier 2026, définissant le plan d'activités pour l'année.

Cette réunion marquera le début de la présidence vietnamienne et offrira aux membres une tribune pour échanger sur les priorités de coopération, les orientations de mise en œuvre des accords et la coordination entre les économies membres dans un contexte de dynamique commerciale mondiale en constante évolution.

Lors de la séance d'ouverture, Le Trieu Dung, directeur du Département de la politique commerciale multilatérale au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam espérait contribuer positivement au maintien de l'esprit de coopération, de dialogue et de consensus entre les membres du CPTPP durant sa présidence.

Il a souligné que le rôle de la présidence ne se limitait pas à faciliter les réunions, mais consistait également à promouvoir un environnement ouvert et constructif, propice au dialogue et garantissant que tous les points de vue soient entendus et respectés. Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales, il est de plus en plus important de maintenir une plateforme de coopération efficace permettant aux membres d'échanger des points de vue et de rechercher des solutions communes, a-t-il ajouté.

Le Vietnam a exprimé l'espoir de bénéficier d'un soutien continu et d'une coopération étroite de la part de tous les membres tout au long de la présidence vietnamienne. La participation active et l'engagement constructif des délégations contribueront à résoudre les problèmes en suspens et à définir de nouvelles orientations de coopération, en phase avec l'évolution de la dynamique régionale.

Le Trieu Dung a indiqué que la présidence vietnamienne du CPTPP pour 2026 s'inscrit dans le thème « Visions partagées – Actions partagées », reflétant l'engagement des membres à œuvrer ensemble à la réalisation d'objectifs de développement à long terme et à traduire les visions partagées en résultats concrets.

Au cours de l'année, les membres devraient se concentrer sur plusieurs priorités, notamment le renforcement et la modernisation de l'accord afin de suivre l'évolution du commerce mondial et l'avancement du processus d'adhésion de nouveaux membres pour élargir le champ de la coopération.

Une autre priorité consiste à intensifier le dialogue avec les partenaires extérieurs au CPTPP et à consolider les cadres institutionnels et les mécanismes opérationnels afin de garantir le fonctionnement efficace, transparent et durable de l'accord, tout en améliorant la mise en œuvre des engagements au bénéfice des entreprises et des populations des économies membres.

Conformément à l'ordre du jour, la première réunion du Comité des affaires spéciales (SOM1) abordera les questions relatives à la mise en œuvre et au développement futur de l'accord, notamment les efforts visant à moderniser et à faire du PTPGP un accord de libre-échange de nouvelle génération de haut niveau.

Les membres examineront également les processus d'adhésion des économies candidates à l'accord, dont le Costa Rica et l'Uruguay, ainsi que d'autres partenaires potentiels. Les discussions porteront également sur les mécanismes de dialogue commercial et d'investissement entre le PTPGP et ses partenaires extérieurs, ainsi que sur les mesures destinées à renforcer les capacités de mise en œuvre.

Parallèlement à l'ordre du jour officiel, plusieurs événements parallèles sont organisés afin de faciliter les échanges entre les délégations et de présenter la culture et la population vietnamiennes aux partenaires du PTPGP.

À l'issue des discussions de la SOM1, les membres du PTPGP devraient promouvoir une mise en œuvre plus efficace de l'accord, renforcer la coopération économique régionale et consolider le rôle du PTPGP dans l'architecture commerciale régionale et mondiale.

VNA/CVN