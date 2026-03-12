Éliminer résolument les voix dissonantes à l’approche de la grande fête nationale des élections

Le 15 mars 2026, les électeurs de tout le pays vont élire les députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement politique majeur intervient alors que le Vietnam célèbre les 40 ans du Renouveau (Dôi Moi), une période marquée par de profondes transformations et par d’importantes réalisations dans tous les domaines, qui ont considérablement renforcé la position du pays sur la scène internationale.

À l’approche de cette grande fête nationale des élections, l’ensemble du Parti, de l’armée et du système politique se mobilise activement pour en assurer la préparation. Les rues se parent de drapeaux et de fleurs, tandis que les bureaux de vote sont décorés de banderoles et de slogans, témoignant de l’enthousiasme et de l’attente de la population.

Pourtant, à rebours de cette atmosphère de joie et d’optimisme, les forces hostiles et éléments réactionnaires persistent à diffuser des informations déformées et à mener des campagnes de sabotage contre le processus électoral.

Les "voix dissonantes"

Avant chaque grand événement politique du pays, les forces hostiles et les opportunistes politiques cherchent à déformer la vérité, à semer le doute dans l’opinion publique et à affaiblir la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime.

Plus le pays se développe et progresse, plus ces attaques se font virulentes. Ces groupes exploitent massivement les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques transfrontalières pour diffuser des informations mensongères, déformer la nature des élections et remettre en cause le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam.

Leur argument le plus répandu consiste à affirmer que les élections au Vietnam ne seraient qu’une "formalité" dans laquelle le peuple ne disposerait pas d’un véritable choix.

Parallèlement, ces forces intensifient les campagnes de diffamation visant à ternir l’image des dirigeants et des cadres clés, en particulier les candidats aux élections. Sur les réseaux sociaux circulent ainsi des publications manipulées, des vidéos montées de manière trompeuse ou des informations mensongères concernant la vie privée ou les prétendus défauts de certaines personnalités, dans le but de fragiliser la confiance du peuple envers le Parti et l’État.

Une autre tactique consiste à instrumentaliser le droit d’auto-candidature afin de perturber le processus de sélection des candidats. Sous couvert de "démocratie" ou de "société civile", certains groupes créent des organisations ou des associations se présentant comme des mouvements citoyens afin d’encourager des individus opportunistes à se porter candidats.

Il convient de rappeler que le droit de se porter candidat est pleinement garanti par la loi. Cependant, il s’accompagne de critères stricts concernant les qualités politiques, la moralité, les compétences et la crédibilité des candidats. Les consultations organisées auprès des électeurs sur les lieux de résidence et de travail constituent ainsi un filtre efficace permettant d’écarter les personnes poursuivant des objectifs contraires aux intérêts de la nation.

Le "bouclier d'acier" de la confiance populaire

Photo : VNA/CVN

Il est indéniable que les élections au Vietnam reposent sur une base juridique solide, cohérente et transparente. Selon la Constitution de 2013, le droit de vote et le droit de se porter candidat constituent des droits politiques fondamentaux garantissant l’égalité sans distinction de sexe, d’ethnie, de religion ou de condition sociale.

Sur cette base, la Loi sur l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires concrétise pleinement les principes du suffrage universel, de l’égalité, du vote direct et du scrutin secret, des normes démocratiques universelles reconnues et respectées par la communauté internationale.

Au-delà de ces principes, l’ensemble du processus électoral vietnamien est codifié de manière détaillée, scientifique et transparente.

Depuis la consultation, la présentation des candidats, l’établissement et l’affichage des listes électorales, l’organisation de la campagne électorale, jusqu’au vote, au dépouillement et à l’annonce des résultats, chaque étape est conduite avec rigueur sous la supervision stricte des autorités compétentes, du Front de la Patrie du Vietnam et surtout sous le regard attentif des citoyens.

Ces derniers jours, on peut voir de nombreux habitants se rendre aux points d’affichage des informations électorales pour consulter les listes, échanger des informations et s’informer sur les élections, preuve de l’attention et du sens des responsabilités dont ils font preuve à l’égard de leur vote.

Pour établir la liste officielle des candidats dans chaque bureau de vote, un processus démocratique à plusieurs niveaux est mis en œuvre. Ce processus est dirigé par les Comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux, avec la participation des organisations politiques et sociales, des institutions concernées et, surtout, des électeurs eux-mêmes.

Seules les personnes répondant pleinement aux critères légaux des députés, possédant les qualités et les capacités nécessaires et bénéficiant d’une véritable confiance des électeurs, sont retenues sur la liste officielle des candidats.

Conformément à la loi électorale, la présentation des candidats doit passer par un processus de consultation rigoureux organisé par le Front de la Patrie du Vietnam. Les candidats doivent non seulement satisfaire à des exigences strictes en matière de compétences et de qualités politiques, mais aussi obtenir un haut niveau de confiance de la part de leurs collègues et des habitants de leur lieu de résidence.

Les consultations et discussions publiques deviennent ainsi de véritables forums où les citoyens peuvent exprimer leurs opinions et écarter les candidats jugés insuffisamment crédibles ou ne répondant pas aux attentes des électeurs.

Le principe du scrutin secret garantit que chaque vote reflète librement et fidèlement la volonté des électeurs, sans pression ni influence extérieure. Le dépouillement est réalisé publiquement, sous la supervision des représentants des électeurs, du Front de la Patrie et des organisations concernées, et les résultats sont publiés et affichés pour que la population puisse les suivre et les contrôler.

Ces réalités constituent une preuve claire et convaincante, suffisante pour réfuter les allégations selon lesquelles les élections au Vietnam seraient « arrangées ».

Un pays uni pour sa grande fête électorale

Photo : VNA/CVN

Afin de lutter efficacement contre les informations fausses ou déformées concernant les élections, les autorités et les forces compétentes à tous les niveaux ont déployé des mesures coordonnées visant à prévenir, détecter et neutraliser les activités de sabotage menées par les forces hostiles, qu’elles soient à l’étranger ou à l’intérieur du pays.

Face à ces tentatives de perturbation, l’ensemble du système politique s’est mobilisé pour réfuter les arguments erronés et renforcer la sensibilisation des cadres, des soldats et de la population aux réglementations relatives à la protection de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre social.

La communication autour des élections est aujourd’hui dynamique dans toute la société, y compris dans l’espace numérique. Les contenus mensongers ou diffamatoires visant le Parti, l’État et le régime sont rapidement détectés et supprimés.

Les utilisateurs des réseaux sociaux contribuent également activement à signaler les informations nuisibles, tandis que les électeurs prennent l’habitude de vérifier les informations auprès de sources officielles telles que la presse du Parti et les chaînes de télévision nationales et locales.

Dans le même temps, artistes, personnalités publiques, influenceurs et communautés vietnamiennes à l’étranger se mobilisent pour soutenir la grande fête électorale nationale.

Certains y contribuent par leurs prises de parole, d’autres par des chansons ou des œuvres artistiques consacrées aux élections. Des compositeurs renommés tels que Nguyên Van Chung, Hua Kim Tuyên ou Hoàng Hông Ngoc ont ainsi créé des œuvres célébrant cet événement majeur, illustrant la responsabilité civique des artistes envers leur pays.

La démocratie socialiste au Vietnam n’est pas la simple reproduction d’un modèle étranger. Elle est le fruit d’une longue lutte pour l’indépendance nationale et s’est construite progressivement à partir des réalités historiques, culturelles et sociales du pays.

Dans un monde marqué par de nombreuses tensions et conflits, les Vietnamiens mesurent d’autant plus la valeur de l’indépendance, de la liberté et de la démocratie conquises au prix de grands sacrifices. Cette confiance dans le régime ne saurait être facilement ébranlée.

Le 15 mars prochain, on verra des électeurs proches du centenaire se rendre aux urnes aux côtés de jeunes votants participant pour la première fois à ce moment civique. Des familles de plusieurs générations se rendront ensemble accomplir leur droit et leur devoir de citoyens. Autant d’images qui illustreront l’atmosphère vibrante de cette grande fête nationale et qui constitueront une réponse claire à toutes les tentatives de sabotage.

VNA/CVN