Législatives 2026

Attentes des électeurs des régions frontalières et insulaires

Les élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 constituent un événement politique majeur du pays, suscitant l’intérêt et les attentes des électeurs à l’échelle nationale.

À l’approche du scrutin, les préparatifs sont activement menés dans les localités, dans le respect strict des réglementations, afin que cette échéance démocratique devienne véritablement une fête de tout le peuple.

Dans la zone spéciale de Côn Co, relevant de la province de Quang Tri, les préparatifs pour le scrutin sont pratiquement achevés. Les autorités locales ont finalisé l’affichage de la liste des électeurs ainsi que des notices biographiques des candidats, tout en procédant à l’aménagement, au nettoyage et à la décoration du bureau de vote conformément aux règles en vigueur. L’ensemble de la zone spéciale compte un bureau de vote installé à la Maison de la culture de la Jeunesse et une commission électorale chargé d’assurer l’organisation du scrutin. Les équipements nécessaires, tels que tables, chaises, urnes, isoloirs, panneaux et banderoles de sensibilisation, ont été préparés afin de garantir les meilleures conditions pour les électeurs.

Préparatifs pour le scrutin achevés

Parallèlement, la révision et la mise à jour de la liste électorale sont effectuées régulièrement afin d’en assurer l’exactitude, la transparence et la publicité. Les activités de communication sur les élections sont également déployées de manière diversifiée, notamment à travers le système de radiodiffusion locale, les panneaux d’affichage, les banderoles ainsi que les plateformes de réseaux sociaux telles que Zalo et Facebook. Ces actions contribuent à renforcer la sensibilisation et le sens des responsabilités des électeurs dans le choix de représentants compétents et intègres, capables de refléter la volonté et les aspirations du peuple.

En parallèle des préparatifs matériels, les plans visant à garantir la sécurité politique et l’ordre public pendant les élections sont mis en œuvre de manière rigoureuse. Les forces de police et les unités armées stationnées dans la zone ont élaboré des plans de coordination, intensifié les patrouilles et les contrôles afin d’assurer une sécurité absolue avant, pendant et après le jour du vote.

Ces derniers jours, l’atmosphère électorale se fait sentir dans toute la zone spéciale de Côn Co. Les rues principales et les quartiers résidentiels sont décorés de drapeaux, de banderoles et de panneaux de sensibilisation. De nombreux électeurs prennent l’initiative de s’informer sur les candidats et leurs programmes d’action, tout en exprimant l’espoir que les représentants élus accorderont davantage d’attention aux politiques de développement des zones insulaires et à l’amélioration des conditions de vie des habitants, notamment dans les domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, l’approvisionnement en électricité et en eau.

Les préparatifs minutieux et l'engagement des électeurs

Dans la province de Tây Ninh, les rencontres entre électeurs et candidats ont également suscité un vif intérêt de la part de la population. À travers ces réunions, les électeurs manifestent leur attente de choisir des représentants possédant compétence, expérience et sens des responsabilités pour participer aux décisions importantes du pays et de la localité.

Les programmes d’action des candidats retiennent particulièrement l’attention des électeurs, qui souhaitent que les engagements présentés soient concrets, en lien avec l’expertise professionnelle et l’expérience de chaque candidat, tout en répondant aux préoccupations réelles de la population.

Dans les zones frontalières de la province, les électeurs expriment notamment l’espoir que les futurs représentants accorderont une attention accrue aux politiques de développement socio-économique associées au renforcement de la défense et de la sécurité dans ces régions. Bien que les conditions de vie se soient progressivement améliorées ces dernières années grâce aux investissements dans les infrastructures et les services sociaux, les habitants des zones frontalières continuent de faire face à de nombreuses difficultés, notamment en matière d’emploi et de développement de la production.

Selon la direction du Service provincial de l’intérieur de Tây Ninh, les préparatifs pour les élections se déroulent conformément au calendrier prévu. Les autorités à tous les niveaux poursuivent la vérification des différentes étapes organisationnelles afin de garantir que le scrutin se déroule dans le respect de la loi, dans un esprit démocratique et en toute sécurité. Grâce à ces préparatifs minutieux et à l’engagement des électeurs, les élections à venir devraient se dérouler avec succès et répondre aux attentes de la population quant au développement du pays.

