Législatives 2026

Les électeurs des régions de Khmères et du Delta du fleuve Rouge à l’approche du scrutin

Ces jours-ci, à l’approche du scrutin organisé à l’échelle nationale, les électeurs des localités comptant une forte population khmère dans la ville de Cân Tho ainsi que ceux de la province de Ninh Bình suivent de près les informations relatives aux élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Ils expriment également leur confiance et leurs attentes envers ce rendez-vous politique majeur.

Dans les zones où vivent de nombreux Khmers à Cân Tho, les activités de sensibilisation aux élections sont déployées de manière large et diversifiée, en tenant compte des spécificités culturelles et des conditions de vie de la population locale. Un climat d’enthousiasme et de confiance se répand au sein de la communauté, à l’approche du grand jour du 15 mars.

Au hameau de Nga Cay, dans la commune de Xà Phiên, les habitants se réunissent régulièrement à la pagode Bôrây Sarây Chum pour participer aux rencontres et aux réunions de contact entre électeurs et candidats, tout en s’informant sur les personnes se présentant aux élections à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires. Les panneaux présentant les notices biographiques des candidats sont installés dans l’enceinte de la pagode afin de permettre aux habitants de mieux connaître leurs parcours et leurs programmes d’action.

Communication sur les élections

La communication sur les élections est également intégrée aux réunions communautaires, aux assemblées de quartier et aux activités des organisations sociopolitiques locales. Ces initiatives contribuent à aider la population à mieux comprendre ses droits et ses devoirs civiques, tout en l’encourageant à choisir des représentants compétents et intègres, capables d’exprimer la volonté et les aspirations du peuple.

Parallèlement aux formes traditionnelles de communication, les autorités locales et les organisations de masse de la commune de Vinh Thuân Dông ont lancé des campagnes d’information itinérantes, distribuant des dépliants et utilisant des haut-parleurs mobiles pour diffuser des informations sur la date du scrutin, les principes et les modalités du vote. Les jeunes volontaires et membres de l’Union de la jeunesse se rendent directement dans les foyers et auprès des commerçants des marchés afin de présenter et d’expliquer les principaux contenus liés aux élections.

Selon le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la commune de Xà Phiên, les activités de communication sont menées de manière coordonnée à travers différents canaux, notamment le système de radiodiffusion locale, les panneaux d’affichage, les banderoles, les réseaux sociaux ainsi que les réunions publiques. Grâce au soutien des comités de gestion des pagodes et des personnalités influentes au sein de la communauté, plus de 250 séances de sensibilisation ont été organisées, attirant environ 15.000 participants, contribuant ainsi à renforcer la compréhension de la population quant à l’importance de ces élections.

Journée électorale - Fête de tout le peuple

La ville de Cân Tho compte actuellement plus de 543.000 habitants d’origine khmère. L’intensification de la communication a permis à cette communauté de mieux saisir ses droits et ses responsabilités en tant qu’électeurs, se préparant activement à participer au vote afin que la journée électorale devienne véritablement une fête de tout le peuple.

Dans le Delta du fleuve Rouge

Dans la province de Ninh Bình, située dans le Delta du fleuve Rouge, les électeurs de nombreuses localités suivent également attentivement les informations et participent aux rencontres avec les candidats. Grâce au système de radiodiffusion locale et aux réunions directes avec les candidats, ils ont l’occasion de s’informer plus en détail sur les parcours, les réalisations ainsi que les programmes d’action de chaque candidat.

De nombreux électeurs expriment l’espoir que les candidats élus respecteront leurs engagements, maintiendront un lien étroit avec la population et transmettront fidèlement aux autorités compétentes les aspirations et les préoccupations légitimes des citoyens. Ils souhaitent également que les futurs représentants accordent une attention particulière aux questions d’assistance sociale, de protection de l’environnement, de développement des infrastructures et de promotion du développement socio-économique local.

Selon la Commission électorale de la province de Ninh Bình, la province compte plus de 3,1 millions d’électeurs répartis dans 2.536 bureaux de vote. À ce jour, les préparatifs pour les élections ont été mis en œuvre conformément à la réglementation, avec des conditions pleinement assurées en matière de ressources humaines, d’infrastructures matérielles et d’équipements techniques. Les activités de communication sont également menées de manière synchronisée afin de sensibiliser davantage les cadres, les membres du Parti et la population, contribuant à faire du jour du scrutin une véritable fête de tout le peuple.

