Ninh Binh

Garantir le droit de vote des détenus témoigne de l’humanité et de l’État de droit

Les autorités de la province de Ninh Binh (Nord) prennent des dispositions complètes pour garantir à tous les citoyens éligibles, y compris les personnes en détention provisoire, l’exercice de leur droit de vote lors des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Cette démarche vise à garantir le droit de vote des citoyens et à démontrer l’humanité et la rigueur de la loi.

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Photo : VNA/CVN

Au Centre de détention n°1, relevant du Département de la sécurité publique de Ninh Binh, dans le quartier de Yên Thang, les préparatifs sont menés dans le strict respect de la loi. Des plans détaillés ont été élaborés, avec des attributions de tâches clairement définies, afin de garantir la participation des détenus aux élections tout en assurant une sécurité absolue au sein de l’établissement.

Promotion des droits civiques lors des élections

Le capitaine Pham Trong Cuong, chef adjoint de l’unité de gestion des détenus, a déclaré que les autorités ont organisé de vastes campagnes de sensibilisation juridique, notamment par le biais d’affichages publics, d’explications directes et de conseils sur les droits de vote, afin de garantir que tous les détenus éligibles comprennent et puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le centre a également collaboré avec les organismes compétents et les autorités locales pour examiner et compiler les listes électorales et préparer les conditions nécessaires au bon déroulement du scrutin.

Selon le sous-colonel Dinh Quang Thiên, directeur du Centre de détention n°1, toutes les étapes, de l’inscription des électeurs à l’organisation des bureaux de vote en passant par les mesures de sécurité, ont été soigneusement préparées, contribuant ainsi non seulement à la protection des droits électoraux, mais aussi à une gestion des détenus empreinte d’humanité et respectueuse de la loi.

Des efforts similaires sont déployés au Centre de détention n°2 du quartier de Ly Thuong Kiêt, où une étroite collaboration avec les autorités locales a permis un enregistrement précis des électeurs et des mises à jour régulières reflétant les changements effectifs. Près de 600 électeurs, parmi lesquels des officiers, des militaires et des détenus, ont été inscrits et leurs noms affichés publiquement.

Le sous-colonel Nguyên Minh Hai, directeur du centre, a déclaré que les procédures de vote sont conçues pour être pratiques tout en garantissant strictement le secret du scrutin, conformément à la loi électorale. Les forces de sécurité ont été renforcées aux points stratégiques, et les mesures de surveillance et de contrôle sont renforcées afin de gérer rapidement tout incident éventuel et de garantir des élections démocratiques, légales et sûres.

Garantir le droit de vote à tous les citoyens éligibles

Ninh Binh compte actuellement trois centres de détention avec environ 1.400 personnes détenues pouvant exercer leur droit de vote. La police provinciale a mis en œuvre des mesures concertées afin de garantir leur droit de vote tout en maintenant l’ordre et la sécurité.

Suite à la publication du calendrier électoral, les autorités ont examiné l’éligibilité des détenus, se sont coordonnées avec les administrations locales pour finaliser les listes électorales et ont organisé des actions de communication pour expliquer les droits et devoirs des électeurs ainsi que l’importance du scrutin.

Les centres de détention ont préparé les bureaux de vote, les urnes et des plans de sécurité détaillés, garantissant ainsi un vote transparent, démocratique et conforme à la réglementation.

Le colonel Kiêu Huu Tuyên, directeur adjoint de la police provincial, a souligné que garantir le droit de vote des détenus est une priorité absolue dans le cadre de la préparation des élections. Les unités ont reçu pour instruction de finaliser et de mettre à jour les listes électorales 24 heures avant le jour du scrutin, de renforcer la coordination avec les commissions électorales locales et d’intensifier la communication sur les biographies et les programmes des candidats.

Les autorités surveillent de près l’état d’esprit des détenus et mettent en œuvre des mesures de sécurité complètes afin de garantir que 100% des électeurs inscrits puissent voter.

Les efforts concertés de la police provinciale protègent non seulement les droits électoraux des détenus, mais affirment également le caractère démocratique, humain et respectueux des lois du système juridique vietnamien.

VNA/CVN