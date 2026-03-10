Élections législatives et locales : un enjeu stratégique pour l’avenir du Vietnam

Les élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituent une étape politique majeure pour le Vietnam. Elles visent à préparer les ressources humaines et le cadre institutionnel nécessaires à la réalisation des objectifs de développement à long terme du pays.

Dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement après le succès du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam, les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont considérées comme un événement politique majeur.

Selon les experts, il ne s’agit pas seulement d’un exercice démocratique périodique, mais également d’une étape stratégique dans la préparation des ressources humaines et du cadre institutionnel pour les objectifs de développement à long terme du pays.

Commentant la signification de cet événement, le Dr. Nhi Lê, ancien vice-rédacteur en chef de la Revue Communiste, estime que la XVIe Assemblée nationale jouera un rôle particulièrement important dans la mise en œuvre des orientations de développement définies lors du XIVe Congrès du Parti.

Selon lui, après près de quatre décennies de réformes (Đổi mới), le Vietnam a progressivement renforcé sa position et son prestige sur la scène internationale. Dans les années à venir, l’Assemblée nationale devrait jouer un rôle clé dans l’élaboration du cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre des stratégies nationales de développement, avec l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Il souligne que l’Assemblée nationale doit continuer à affirmer son rôle d’organe législatif suprême et de supervision suprême, tout en constituant une tribune représentant la volonté et les aspirations des électeurs.

Toujours selon le Dr. Nhi Lê, afin de répondre aux exigences de cette nouvelle phase de développement, l’Assemblée nationale doit créer un environnement juridique transparent, stable et ouvert, susceptible de soutenir les politiques de développement socio-économique et d’améliorer l’efficacité de la gouvernance nationale. Les décisions de l’organe législatif doivent placer au centre les intérêts du pays et de la population.

Il estime également que l’esprit démocratique du processus électoral se manifeste dès les étapes préparatoires, notamment à travers la publication anticipée de la liste des candidats afin de permettre aux électeurs de mieux les connaître et de faire leur choix. Selon lui, cet élément contribue à améliorer la qualité des représentants élus et à renforcer la participation des citoyens à la vie politique.

Le rôle crucial des députés dans la nouvelle législature

Concernant le rôle des députés, le Dr. Nhi Lê souligne que les compétences et le sens des responsabilités des quelque 500 députés de la XVIe Assemblée nationale auront une influence majeure sur l’efficacité du fonctionnement de l’organe législatif au cours du prochain mandat. Chaque député doit disposer d’une vision large, être capable d’écouter les opinions des électeurs, et faire preuve de courage et de responsabilité lors des débats et de l’adoption des politiques importantes.

Il ajoute que la qualité du système juridique dépend largement des capacités de ceux qui participent à l’élaboration et à l’adoption des lois. Les députés doivent ainsi conjuguer vision stratégique et compréhension concrète de la réalité sociale.

Engagement et responsabilités des futurs élus

S’adressant aux candidats aux élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires, le Dr. Nhi Lê met en avant l’importance du sens des responsabilités envers la nation et la population. Selon lui, les représentants doivent associer une vision à long terme à des actions concrètes afin de répondre aux attentes des électeurs et aux exigences du développement national.

Selon plusieurs observateurs, les élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constitueront une étape importante dans la poursuite du perfectionnement du système politique et juridique du Vietnam, tout en jetant les bases de la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays dans les décennies à venir.

Luân Dung - Xuân Lôc/CVN