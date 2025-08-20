Une première historique : le Vietnam au Championnat du monde féminin de volley-ball

>> Le Vietnam vise haut à la Ligue de volley-ball d’Asie du Sud-Est 2025
|L'équipe féminine vietnamienne de volley-ball.
|Photo : BTC/CVN
C'est une première pour le Vietnam qui figure, pour cette édition, dans le groupe G aux côtés de la Pologne (3e mondiale), de l'Allemagne (11e) et du Kenya (22e). L'équipe vietnamienne affrontera ces trois adversaires successivement : la Pologne le 23 août, l'Allemagne le 25 août et le Kenya le 27 août.
Sous la direction de l'entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, l'équipe est composée de 13 joueuses, dont la capitaine Trân Thi Thanh Thuy. Ce tournoi représente une occasion pour le Vietnam de se mesurer à l'élite mondiale et d'acquérir une expérience précieuse en vue de son développement futur.
