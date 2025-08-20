Une première historique : le Vietnam au Championnat du monde féminin de volley-ball

Le 20 août au matin, l'équipe féminine vietnamienne de volley-ball s'est envolée pour la Thaïlande afin de participer au Championnat du monde féminin de volley-ball FIVB 2025. La compétition se déroulera du 22 août au 7 septembre à Phuket.

Photo : BTC/CVN

C'est une première pour le Vietnam qui figure, pour cette édition, dans le groupe G aux côtés de la Pologne (3e mondiale), de l'Allemagne (11e) et du Kenya (22e). L'équipe vietnamienne affrontera ces trois adversaires successivement : la Pologne le 23 août, l'Allemagne le 25 août et le Kenya le 27 août.

Sous la direction de l'entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, l'équipe est composée de 13 joueuses, dont la capitaine Trân Thi Thanh Thuy. Ce tournoi représente une occasion pour le Vietnam de se mesurer à l'élite mondiale et d'acquérir une expérience précieuse en vue de son développement futur.

