Thuy Linh sur le chemin de la Thaïlandaise Intanon aux Championnats du monde de badminton

Nguyên Thuy Linh, meilleure joueuse vietnamienne de simple, affrontera l’ancienne numéro 1 mondiale Ratchanok Intanon, de Thaïlande, au premier tour des Championnats du monde de badminton 2025 en France.

Photo : Getty Image/CVN

Le tirage au sort à Kuala Lumpur du tournoi a été annoncé par les organisateurs, révélant que Thuy Linh affrontera Intanon, actuellement 10e mondiale et deuxième joueuse thaïlandaise. Intanon avait déjà remporté le titre en simple dames aux Championnats du monde 2013.

Ce sera un défi de taille pour Thuy Linh, puisqu’Intanon a été championne des Championnats du monde BWF 2013.

Sa compatriote vietnamienne, Vu Thi Trang, affrontera l’Ukrainienne Yevheniia Kantemyr, 127e mondiale.

Thuy Linh et Vu Thi Trang sont les seules représentantes vietnamiennes en simple dames.

En simple messieurs, le tirage au sort verra Lê Duc Phat affronter le Belge Julien Carraggi lors du premier match.

De son côté, Nguyên Hai Dang affrontera l’Indonésien Alwi Farhan, médaillé d’or par équipes masculines aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) en 2023.

Par ailleurs, Nguyên Dinh Hoàng et Trân Dinh Manh disputeront le double masculin, et leurs adversaires pour le premier match seront des Brésiliens.

Les Championnats du monde de badminton 2025 se tiennent dans la capitale française un an après les Jeux Olympiques de Paris 2024. La compétition se déroulera du 25 au 31 août, et la Fédération mondiale de badminton attribuera les places en fonction du classement mondial.

VNA/CVN