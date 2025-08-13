TV360 obtient les droits exclusifs de la Bundesliga au Vietnam

TV360, la plateforme de télévision en ligne de Viettel Telecom, a annoncé le 12 août avoir acquis les droits exclusifs de diffusion de l’intégralité de la Bundesliga au Vietnam pour trois saisons, de 2025 à 2028. Les fans vietnamiens pourront ainsi suivre en direct les 306 matchs de chaque saison du Championnat phare d’Allemagne.

Photo : VNA/CVN

L’accord, conclu directement avec Bundesliga International (DFL), ouvre également des perspectives de coopération entre les talents du football vietnamien et les clubs allemands de premier plan.

"En cinq ans, le nombre de supporters de la Bundesliga au Vietnam a augmenté de plus de 30%, preuve de la passion profonde pour le football dans ce pays", a souligné Peer Naubert, directeur exécutif et marketing de Bundesliga International. "Grâce à la forte présence médiatique et à l’innovation de Viettel dans la diffusion de contenus, nous pourrons rapprocher davantage les fans vietnamiens des clubs, des joueurs et des histoires qui font la singularité de la Bundesliga".

Au-delà des retransmissions, TV360 et la Bundesliga organiseront des événements pour renforcer la communauté des fans, tels que des sessions interactives en direct intitulées "Regarder la Bundesliga avec les stars" et huit émissions spéciales avec des invités prestigieux.

Le "Bundesliga Watch Party" permettra aux supporters d’assister collectivement aux matchs, d’échanger avec des commentateurs et influenceurs, et même d’admirer le trophée Meisterschale, présenté au Vietnam. Par ailleurs, la série exclusive "En route vers la Bundesliga" suivra les jeunes joueurs et entraîneurs du club Thê Công Viettel lors de stages de perfectionnement en Allemagne.

Créée en 1963, la Bundesliga est l’élite du football professionnel allemand, réputée pour son intensité, sa vitesse et son authenticité. Elle détient l’un des taux de fréquentation les plus élevés au monde, avec près de 40.000 spectateurs par match, dépassant largement la Serie A italienne et la Liga espagnole. Le stade Signal Iduna Park de Dortmund, pouvant accueillir 81.000 personnes, affiche régulièrement complet.

VNA/CVN