Le Vietnam vise haut à la Ligue de volley-ball d’Asie du Sud-Est 2025

>> La fièvre du volley-ball féminin monte avant les SEA Games 33

>> Volley-ball : le Vietnam écarte le Canada et va en demies aux Shanghai Future Stars

>> L'équipe masculine de volley-ball du Vietnam remporte la médaille d'argent

Photo : TTVH/CVN

La compétition annuelle, qui réunit le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, se déroulera du 1er au 3 août à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande.

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt vise une victoire contre la Thaïlande, une puissance mondiale en volley-ball, ce qui renforcera sa confiance pour la suite du tournoi et la quête de la médaille d’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est.

Le Vietnam n’a pas battu la Thaïlande en sept matchs lors des trois éditions précédentes, de 2019 à 2023. Son meilleur résultat a été une victoire par set en 2022. En 2024, malgré ses défaites, l’équipe a fortement progressé avec trois sets en deux rencontres et a terminé deuxième derrière la Thaïlande.

Cette progression, ainsi que son récent titre de championne en Coupe des Nations de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC) 2025 et sa médaille d’argent en Coupe internationale féminine de volley-ball VTV (Coupe Ferroli VTV) 2025, ont conforté le stratège vietnamien dans sa conviction que 2025 sera une bonne année pour l’équipe.

Le Vietnam a défendu avec succès son titre de champion à la Coupe Challenge féminine de volley-ball 2024 de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC), après avoir battu le Kazakhstan lors du match final le 29 mai.

"Le tournoi de V.League SEA 2025 joue un rôle professionnel essentiel dans le système régional. Il réunit quatre équipes fortes d’Asie du Sud-Est : la Thaïlande, 20e mondiale, le Vietnam, 27e, les Philippines, 47e et l’Indonésie, 50e", a-t-il fait savoir.

"Nous nous préparons minutieusement pour le tournoi et visons la première place", a-t-il déclaré, ajoutant que "ce tournoi est également l’occasion, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour les équipes restantes, de découvrir leurs forces et leurs styles de jeu respectifs avant les Jeux d’Asie du Sud-Est qui auront lieu plus tard cette année".

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt a finalisé la liste des joueuses sélectionnées en équipe nationale de volley-ball pour la SEA V.League, qui comprend la meilleure attaquante Trân Thi Thanh Thuy, la meilleure joueuse Nguyên Thi Bich Tuyên, la meilleure libéro Nguyên Khanh Dang et le top 5 national avec le plus de points, Nguyên Thi Trinh.

Il a déclaré que ce serait la première fois que la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) reconnaîtrait ce tournoi comme un événement officiel et que les points mondiaux seraient comptabilisés pour l’équipe. Il a ajouté que l’équipe visera le meilleur résultat pour améliorer son classement mondial. Sa meilleure place était la 26e.

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt et son équipe viennent de terminer un programme d’entraînement intensif axé sur la force physique à Tam Dao, dans la province de Phu Tho, et partent mercredi 30 juillet pour la Thaïlande.

Après la Thaïlande, le Vietnam reviendra au pays et accueillera le match retour du 8 au 10 août dans la province de Ninh Binh.

VNA/CVN