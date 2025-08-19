Championnat d'Asie du Sud-Est féminin de football 2025 : le Vietnam décroche le bronze

L’équipe nationale féminine du Vietnam a remporté la médaille de bronze du Championnat d’Asie du Sud-Est féminin de football 2025 en s’imposant 3-1 face à la Thaïlande, le 19 août, au stade Lach Tray, ville de Hai Phong (Nord).

Photo : VNA/CVN

Dès la 2e minute, Pichayatida a menacé la cage vietnamienne par une frappe lointaine, obligeant la gardienne Kim Thanh à s’employer. Le match est resté indécis jusqu’à la 45e minute, lorsque Hai Yên, parfaitement démarquée, a ouvert le score pour le Vietnam.

Au retour des vestiaires, les joueuses en rouge ont maintenu leur domination. À la 65e minute, Huynh Nhu a doublé la mise d’un tir à bout portant, avant que Bich Thùy ne creuse l’écart à 3-0 trois minutes plus tard. Malgré leurs efforts en fin de partie, les Thaïlandaises n’ont pu sauver l’honneur qu’à la 87e minute grâce à Wirunya Kwenkasikum, sur corner.

Cette médaille de bronze récompense les efforts et la combativité de l’équipe dirigée par l’entraîneur Mai Duc Chung, qui conclut la compétition sur une note positive devant son public de Hai Phong.

VNA/CVN