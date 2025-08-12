Thanh Thuy nommée parmi les 20 meilleures joueuses de volley-ball de 2025

Le célèbre site web de volley-ball Volleybox a classé l’attaquante extérieure vietnamienne Trân Thi Thanh Thuy 14 e parmi les 20 meilleures volleyeuses mondiales de 2025.

Photo : AVC/CVN

Le classement est basé sur les places des équipes des joueurs dans les compétitions et les prix individuels remportés par les joueurs.

En Asie, elle a obtenu la deuxième place, devancée uniquement par la Chinoise Wu Mengjie. Au niveau mondial, elle s’est classée quatrième au poste d’attaquante, tandis que sa coéquipière Vi Thi Nhu Quynh a terminé 29e.

Volleybox a également inclus plusieurs autres joueuses vietnamiennes dans son Top 100 pour 2025.

La libéro Nguyên Khang Dang a été classée 27e au classement général et nommée meilleure libéro d’Asie, se classant troisième au classement mondial derrière l’Italienne Monica De Gennaro et la Brésilienne Leticia Moura.

L’attaquante Nguyên Thi Bich Tuyên a dominé le classement asiatique à son poste et occupait la 16e place mondiale, tandis que Vi Thi Nhu Quynh s’est classée 86e.

La progression des joueuses vietnamiennes dans les classements mondiaux témoigne de leurs excellentes performances lors des récents tournois.

Le 10 août, le Vietnam est notamment entré dans l’histoire en battant la Thaïlande 3-2 lors d’un match palpitant en cinq sets lors du match retour du Championnat d’Asie du Sud-Est féminin de volleyball (SEA V.League) 2025, remportant ainsi son tout premier titre dans la compétition.

Le Vietnam est déterminé à vaincre une nouvelle fois la Thaïlande pour remporter l’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA) en décembre.

VNA/CVN