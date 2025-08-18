Près de 19.000 personnes aux couleurs nationales établissent un record du marathon

Près de 19.000 coureurs, professionnels et amateurs, vietnamiens et étrangers, se sont inscrits au marathon "Mon Vietnam 2025" début août, et ce nombre devrait dépasser les 20.000 d’ici le 22 août.

L’événement a établi un record vietnamien pour le plus grand nombre de participants portant le maillot avec le drapeau national rouge à étoile jaune du Vietnam lors d’un marathon.

Le comité d’organisation a soumis les documents à l’Organisation des records du Vietnam pour reconnaissance officielle, et tous les coureurs recevront des certificats confirmant leur participation au record.

Prévue le 24 août au Centre national des expositions du Vietnam (CNEV), dans la commune de Dông Anh, à Hanoï, la course s’inscrit dans le cadre des célébrations de la 80e Fête nationale (2 septembre 1945-2025). Elle vise à mettre en valeur le centre des expositions, l’un des 10 plus grands au monde et le plus grand d’Asie du Sud-Est, et à promouvoir la citadelle historique de Cô Loa, située à proximité.

Au-delà de la compétition, le marathon se présente comme un hommage symbolique aux 80 ans de développement national, rendant hommage au sacrifice des générations passées pour l’indépendance et exprimant l’esprit d’unité et l’aspiration au progrès du Vietnam.

Les coureurs récupéreront leurs tenues de course les 22 et 23 août avant de concourir le 24 août dans quatre catégories : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km.

L’événement comprendra une cérémonie d’ouverture, une cérémonie de clôture et une cérémonie de remise des prix, les lignes de départ et d’arrivée étant situées au VNEC.

